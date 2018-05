Jonas Valanciunas z NBA zagra przeciwko Polsce

Litewski środkowy Jonas Valanciunas z Toronto Raptors zagra przeciwko Polsce i Węgrom w czerwcowo-lipcowym okienku eliminacji mistrzostw świata koszykarzy 2019. Bez niego i innych czołowych graczy Litwini pokonali Biało-Czerwonych w listopadzie 75:55. Spotkanie Polska - Litwa odbędzie się w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu 28 czerwca.

Zdjęcie Kalnietis et Valanciunas (Lituanie) - Euro 2015 /AFP

- Mam w letnich planach udział w meczach eliminacji mistrzostw świata. Rozmawiałem już z trenerem Dainiusem Adomaitisem i sztabem trenerskim. Mamy dwa mecze wyjazdowe z Polską i Węgrami i to nie będą łatwe spotkania, bo obydwa zespoły będą chciały na własnych parkietach wygrać. Naszym celem jest jednak zakończenie pierwszej rundy eliminacji z kompletem sześciu zwycięstw - powiedział Valanciunas, który przed kilkoma dniami zakończył sezon NBA.

Jego zespół Toronto przegrał w drugiej rundzie play off z Cleveland Cavaliers 0-4. 26-letni środkowy uzyskiwaŁ w sezonie zasadniczym średnio 12,7 pkt i 8,6 zbiórek, a w play off miał statystyki na poziomie double-double - 16,6 pkt i 10,5 zb.

W listopadowym meczu w składzie Litwy zabrakło nie tylko Valanciunasa, ale i innych zawodników, m.in. Domantasa Sabonisa (NBA, Indiana Pacers), Jonasa Maciulisa (Real Madryt) czy Mantasa Kalnietisa (Armani Mediolan). Z tych samych przyczyn w zespole trenera Mike'a Taylora nieobecny był m.in. jego kapitan Adam Waczyński (Unicaja Malaga).

W tabeli gr. C eliminacji MŚ Polska zajmuje drugie miejsca z bilansem 2-2, a Litwa ma komplet czterech zwycięstw. W Europie do rywalizacji o udział w mundialu przystąpiły 32 drużyny. Awans z dwustopniowych kwalifikacji uzyska 12. Z pierwszej fazy promocję zdobędą po trzy ekipy z każdej z ośmiu grup. W kolejnym etapie ekipy z grupy C połączą się z trzema najlepszymi drużynami z grupy D, w której są Włochy, Holandia, Chorwacja i Rumunia. Z tego grona (zaliczane są wyniki z pierwszej fazy) bilet na MŚ wywalczy najlepsza trójka.