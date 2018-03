Koszykarz Golden State Warriors Stephen Curry znowu kontuzjowany

Jedna z największych gwiazd ligi NBA Stephen Curry znowu doznał kontuzji. Koszykarz Golden State Warriors wrócił w piątek na parkiet po urazie stawu skokowego, ale w trzeciej kwarcie meczu z Atlantą Hawks (106:94) musiał zejść z boiska z powodu bólu kolana.

Zdjęcie Stephen Curry (Warriors) /Getty Images

Curry nie grał w ostatnich sześciu spotkaniach obrońców tytułu. W tym czasie leczył staw skokowy. Gdy wydawało się, że wszystko wraca do normy i znowu będzie liderem zespołu, doszło do kolizji między nim a kolegą z drużyny JaVale McGee. Po niej Curry złapał się za kolano i kulejąc opuścił parkiet. Do tego czasu zdobył 29 punktów i miał siedem zbiórek.

Na razie nie postawiono dokładnej diagnozy, badania mają odbyć się w sobotę wieczorem miejscowego czasu, ale miejscowe media podają, że doszło do naderwania więzadła.

"Początkowo myślałem, że znowu stało się coś ze stawem skokowym, dopiero później dowiedziałem się, że chodzi o kolano. Teraz trudno cokolwiek przewidywać. Trzeba trzymać kciuki, żeby rezonans magnetyczny nie wykazał poważnego uszkodzenia" - skomentował trener Golden State Steve Kerr.