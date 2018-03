Koszykówka. Jeff Hornacek latem pożegna się z New York Knicks

11 meczów pozostało drużynie New York Knicks do zakończenia sezonu regularnego ligi NBA. Jak informują lokalne media najprawdopodobniej pracę straci po nich obecny szkoleniowiec drużyny Jeff Hornacek. Knicks nie mają już szans na awans do rozgrywek play off, co oznacza, że zabraknie ich tam po raz piąty z rzędu.

Knicks legitymują się obecnie bilansem 26 zwycięstw i 45 porażek, co daje im dopiero 11. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Szczególnie nieudane wyniki drużyna z Nowego Jorku notuje od lutego, gdy poważnej kontuzji kolana doznał łotewski lider zespołu Kristaps Porzingis. Bez niego Knicks wygrali zaledwie trzy z siedemnastu rozegranych spotkań.

Zdaniem dziennikarza "New York Times" Marca Steina w klubie zapadła już decyzja o zwolnieniu Hornacka. Szkoleniowiec ten został zatrudniony latem 2016 roku, gdy generalnym menedżerem Knicks był Phil Jackson. Scott Perry, następca byłej legendy trenerskiej NBA, chciałby kontynuować swoje porządki i zastąpić Hornacka innym szkoleniowcem. Jednym z kandydatów jest były szkoleniowiec Golden State Warriors Marc Jackson, który w latach 90-tych występował w zespole z Nowego Jorku na pozycji rozgrywającego. W gronie ewentualnych następców wymienia się również Davida Blatta, który pozostaje bez pracy od stycznia 2016 rokum, gdy zwolnili go działacze Cleveland Cavaliers.

Jeff Hornacek, który wcześniej pracował również z Phoenix Suns, w ciągu niecałych dwóch sezonów na ławce trenerskiej Knicks zanotował 57 zwycięstw i 96 porażek.

