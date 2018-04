Koszykówka. Luka Doncić nie myśli o tytule MVP Euroligi

Luka Doncić, który w ostatnim roku robi furorę na europejskich parkietach, jest wymieniany w gronie kandydatów do nagrody Najbardziej Wartościowego Gracza (MVP) Euroligi. Dla 19-letniego zawodnika indywidualne wyróżnienie nie ma jednak większego znaczenia.

Zdjęcie Luka Doncic, Real Madrid, Euroleague 2017-18 /Imago

Rewelacyjny początek zapewnił Panathinaikosowi przekonywujące zwycięstwo nad Realem Madryt w pierwszym meczu ćwierćfinału Euroligi. „Koniczynki” w połowie pierwszej kwarty prowadziły 20-0 i bez większych trudności utrzymały swoje prowadzenie.

Doskonałe zawody rozgrywał Nick Calathes, który miał aż 16 asyst oraz rzucił 11 punktów. Doncicia przyćmił też autor 24 punktów Mike James. - Obaj również są kandydatami do nagrody MVP. Cudowne dziecko słoweńskiej koszykówki niespecjalnie się tym jednak przejmuje. - Nie przejmuję się nagrodą MVP. Jedyna rzecz, o jakiej myślę, to wyjazd do Belgradu, gdzie odbędzie się Final Four Euroligi - zapowiedział Doncić.

Nazwisko 19-latka już w ubiegłym roku było wymieniane pod kątem draftu 2018. Słoweniec jeszcze nie podjął decyzji, czy zamierza się do niego zgłosić, gdyż „ważniejszy jest dla niego obecny sezon”, ale część ekspertów przewiduje, że może być wybrany nawet z drugim numerem.

Latem Doncić poprowadził Słowenię do mistrzostwa Europy. Jest też jednym z architektów awansu Realu do play-off Euroligi.

Kolejne spotkanie Panathinaikosu z Realem odbędzie się 19 kwietnia.