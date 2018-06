Liga Mistrzów FIBA: Anwil debiutuje w fazie grupowej, Toruń w eliminacjach

Mistrz Polski Anwil Włocławek zadebiutuje w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA koszykarzy w sezonie 2018/19, a brązowy medalista Polski Cukier Toruń - w 1. rundzie kwalifikacji. Zgłosiło się 56 ekip z 28 krajów - poinformowała Międzynarodowa Federacja Koszykówki.

Zdjęcie Quinton Hosley z Anwilu Włocławek /Piotr Jędzura /East News

W dwóch pierwszych edycjach rozgrywek Polskę reprezentowały Stelmet BC Zielona Góra i Rosa Radom, która dwukrotnie wywalczyła miejsce w fazie zasadniczej z eliminacji.

W trzecim w historii sezonie LM FIBA w fazie grupowej zagrają, tak jak przed rokiem, 32 drużyny. Anwil znalazł się wśród 26, które zostały zakwalifikowane przez FIBA od razu do tego etapu. W tym gronie jest też obrońca tytułu AEK Ateny oraz Banvit Bandirma z Damianem Kuligiem.

W trzystopniowych eliminacjach do LM wezmą udział 32 ekipy, w tym Polski Cukier. Rozpoczną się one 19 września i wyłonią sześć drużyn, które dołączą do 26 "pewniaków".

W gronie 56 ekip zgłoszonych do rozgrywek jest 19 krajowych mistrzów. Losowanie grup odbędzie się 11 lipca w Mies pod Genewą.

Sezon zasadniczy rozpocznie się 9 października, a zakończy w lutym 2019 r. W kalendarzu przewidziano dwie przerwy na mecze reprezentacji narodowych w drugiej fazie kwalifikacji MŚ 2019 (w drugiej połowie listopada i lutego). Po cztery najlepsze zespoły awansują do play off (1/8 finału), a drużyny z miejsc pięć i sześć będą miały szansę gry w niższym rangą Pucharze Europy FIBA.

W pierwszej edycji rozgrywek triumfował Iberostar Teneryfa, który w finale pokonał 63:59 turecki Banvit z Kuligiem i znanym z polskiej ligi słoweńskim trenerem Saso Filipovskim (m.in. mistrz ze Stelmetem BC 2015 i 2016). W tym roku triumfował AEK Ateny, który pokonał AS Monaco 100:94. Zwycięzca w sezonie 2018/19 otrzyma milion euro nagrody.

Skład LM FIBA - 26 drużyn pewnych udziału bez kwalifikacji:

Belgia: Telenet Ostenda

Czechy: CEZ Basketball Nymburk, BK Opava

Grecja: AEK Ateny, PAOK Saloniki, Promitheas Patras

Francja: JDA Dijon Basket, Le Mans Sarthe Basket, SIG Strasbourg

Hiszpania: Iberostar Teneryfa, Montakit Fuenlabrada

Izrael: Hapoel Jerozolima, Hapoel UNET Holon

Litwa: Neptunas Kłajpeda

Łotwa: BK Ventspils

Niemcy: Brose Baskets Bamberg, MHP Riesen Ludwigsburg, Telekom Baskets Bonn

Polska: Anwil Włocławek

Słowenia: Olimpija Lublana

Turcja: Banvit Bandirma, Besiktas Sompo Stambuł, Eskisehir Basket

Włochy: Segafredo Virtus Bolonia, Sidigas Avellino, Umana Reyer Wenecja