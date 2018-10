Liga Mistrzów FIBA: Anwil Włocławek marzy o wyjazdowym zwycięstwie

Anwil Włocławek zmierzy się we wtorek w Ludwigsburgu z MHP Riesen w 4. kolejce Ligi Mistrzów FIBA i marzy o sukcesie, po tym jak w ostatnio przegrał minimalnie we Włoszech po dogrywce z współliderem Sidigas Avellino. Niemcy to jedyna ekipa w grupie A bez zwycięstwa.

MHP uległ w 3. kolejce także na wyjeździe francuskiemu Le Mans 54:64. Anwil zajmuje czwartą lokatę w tabeli.



Koszykarki mistrza kraju CCC Polkowice czeka daleka wyprawa na Ural, gdzie zmierza się z obrońca tytułu i faworytem rozgrywek Euroligi UMMC Jekaterynburg. Rosjanki w 1. kolejce rozgromiły we Francji ESBVA Lille 99:51. Polkowiczanki od falstartu rozpoczęły sezon ulegając na własnym parkiecie Bourges Basket 56:73. W Jekaterynburgu poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej.



W poniedziałek w Zjednoczonej Lidze VTB Stelmet Enea Zielona Góra podejmie Astanę Kazachstan. Rywale biało-czerwonych mają na koncie dwie wygrane i jedną porażkę, a ostatnio pokonali niespodziewanie Zenit Sankt Petersburg 93:91. Zielonogórzanie z bilansem 1-1 zajmują siódmą pozycję. W swoim drugim meczu przegrali w Kazaniu z Uniksem 66:86. W sobotę kolejnym rywalem polskiej drużyny będzie w Zielonej Górze rosyjski Niżny Nowogród. Rywale mają bilans 1-3. Spotkanie będzie oznaczało powrót na parkiet hali CRS środkowego z Czarnogóry Vladimira Dragicevica, którzy przez kilka sezonów był podstawowym koszykarzem Stelmetu i wywalczył z nim złoty medal MP w 2017 r.



W środę o pierwszy sukces walczyć będzie Arka Gdynia w grupie B Pucharu Europy. W 5. kolejce podejmie CSP Limoges. Francuzi mają na koncie dwa zwycięstwa, a w czwartej kolejce byli lepsi od Tofasu Bursa (89:81). Gdynianie przegrali natomiast w Berlinie z Albą 68:82, choć przez 35 minut mecz był wyrównany i oscylował wokół remisu.





Kalendarz meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:



poniedziałek, 29 października



Zjednoczona Liga VTB koszykarzy

Stelmet Enea Zielona Góra - Astana Kazachstan (godz. 19.00)

wtorek, 30 października



Liga Mistrzów FIBA, 4. kolejka



MHP Ludwigsburg - Anwil Włocławek (godz. 20.00)



środa, 31 października



Puchar Europy koszykarzy, 5. kolejka



Arka Gdynia - CSP Limoges (godz. 20.00)



Puchar Europy koszykarek, 2. kolejka



Energa Toruń - Galatasaray Stambuł (gr. B, godz. 16.00)



czwartek, 1 listopada



Euroliga koszykarek, 2. kolejka



UMMC Jekaterynburg - CCC Polkowice (gr. A, godz.15.00)



Puchar Europy koszykarek, 2. kolejka





Cmoki Mińsk - Wisła CanPack Kraków (gr. C, godz. 17.00)

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - Spartak Region Widnoje Moskwa (gr. A, godz. 18.00)



Soedertaelje - Artego Bydgoszcz (gr. A, godz. 19.00)



sobota, 3 listopada





Zjednoczona Liga VTB koszykarzy,