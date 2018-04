Liga Mistrzów FIBA: Kulig z Banvitem poza Final Four

Banvit Bandirma z Damianem Kuligiem nie zagra w turnieju finałowym (Final Four) Ligi Mistrzów FIBA koszykarzy. Wygrał w rewanżowym meczu 1/4 finału we Francji z AS Monaco 75:74, ale o losach tureckiego zespołu zadecydowała porażka na własnym parkiecie 77:85.

Kulig przebywał na parkiecie 25 minut i zdobył osiem punktów (2/3 za dwa i 4/8 wolnych), miał siedem zbiórek, asystę i przechwyt.

Najwięcej punktów dla Banvitu, prowadzonego przez Słoweńca Filipovskiego (dwukrotnego złotego medalisty MP ze Stelmetem 2015 i 2016), uzyskał Andy Rautins - 17. W zespole gospodarzy najskuteczniejszy był Amerykanin Gerald Robinson - 30 pkt i siedem zbiórek.

Pozostałe mecze rewanżowe tej fazy odbędą się w środę.

Przed rokiem Banvit wystąpił w finale LM FIBA i przegrał z Iberostarem Teneryfa. Hiszpanie, w barwach których gra obecnie inny kadrowicz Mateusz Ponitka, odpadli sensacyjnie w 1/8 finału.

Monaco, także uczestnik turnieju Final Four w 2017 r., w 1/8 finału wyeliminowało Stelmet Enea Zielona Góra.