Liga VTB. Stelmet Enea BC Zielona Góra debiutuje w 10. sezonie

Niedzielnym wyjazdowym meczem z Cmokami Mińsk zespół Stelmetu Enei BC Zielona Góra zadebiutuje w rozgrywkach koszykarskiej Ligi VTB, założonej w Rosji w 2009 roku. Jej dziesiąty sezon startuje w piątek.

Stelmet to trzeci polski klub w tej lidze, po Asseco Gdynia i PGE Turowie Zgorzelec. Tytularnym sponsorem rozgrywek jest jeden z rosyjskich banków.

W 14-zespołowej lidze rywalizują przede wszystkim ekipy z Rosji, w tym tacy potentaci jak CSKA Moskwa, Chimki Moskwa czy Lokomotiw Kubań Krasnodar oraz drużyny z Estonii, Łotwy, Białorusi czy Kazachstanu. W poprzednich edycjach uczestniczyły też drużyny z Litwy, Czech, Gruzji i Ukrainy. Dziewięć razy mistrzostwo zdobywał zespół CSKA.

"Gra w lidze VTB to rywalizacja z najsilniejszymi klubami w Europie, to także szansa na prezentację drużyny, sponsorów klubu i regionu na wielkim rosyjskim rynku" - mówił przed inauguracją sezonu właściciel i prezes Stelmetu Enea BC Janusz Jasiński.

Kibice zobaczą w hali w Zielonej Górze dawnych swoich ulubieńców, którzy obecnie grają w silnych rosyjskich klubach - reprezentanta kraju Mateusza Ponitkę (Lokomotiw) i występującego w Chimkach Amerykanina Dee Bosta (obydwaj to mistrzowie Polski z 2016 r.). W dwóch poprzednich sezonach Stelmet, jako najlepsza drużyna ekstraklasy, walczył w Lidze Mistrzów FIBA.

Podopieczni czarnogórskiego trenera Igora Jovovica zagrają w sezonie zasadniczym systemem każdy z każdym mecz i rewanż nie tylko z potentatami z Rosji, ale także z łotewskim VEF Ryga, białoruskimi Cmokami Mińsk, estońskim Kalevem Tallinn oraz Astaną z Kazachstanu.

Do play off awansuje czołowa ósemka. Cztery najlepsze zespoły zmierzą się w turnieju Final Four o puchar. Rywalizacja wyłoni także mistrza Rosji, gdyż od 2013 roku rozgrywki są jednocześnie uznawane za najwyższą klasę rywalizacji w tym kraju.

Terminarz meczów Stelmetu Enei BC w Lidze VTB:

7 października: Cmoki Mińsk - Stelmet (godz. 16.30)

20 października: Uniks Kazań - Stelmet (gpdz. 17.00)

29 października: Stelmet - Astana (godz. 19.00)

3 listopada: Stelmet - Niżny Nowgorod (godz. 19.00)

13 listopada: Kalev Tallinn - Stelmet

18 listopada: Jenisej Krasnojarska - Stelmet

24 listopada: Zenit St. Petersburg - Stelmet

9 grudnia: Stelmet - Chimki Moskwa

22 grudnia: Stelmet - Lokomotiw Kubań Krasnodar

6 stycznia 2019: Lokomotiw - Stelmet

13 stycznia: VEF Ryga - Stelmet

18 stycznia: Stelmet - PARMA Perm

26 stycznia: Stelmet - Jenisej

30 stycznia: CSKA Moskwa - Stelmet

3 lutego: Stelmet - Kalev Tallin

10 lutego: Stelmet - Awtodor Saratowa

14 lutego: Astana Kazachstan - Stelmet

3 marca: Stelmet - VEF Ryga

11 marca: Stelmet - CSKA

16 marca: Stelmet - Zenit

24 marca: Niżny Nowogrod - Stelmet

31 marca: Awtodor - Stelmet

5 kwietnia: PARMA Perm - Stelmet

8 kwietnia: Chimki - Stelmet

21 kwietnia: Stelmet - Cmoki

28 kwietnia: Stelmet - Uniks