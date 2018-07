Martynas Sajus podpisał umowę z Kingiem Szczecin

22-letni Martynas Sajus, który zaliczył kilka epizodów w trzecim zespole Euroligi Żalgirisie Kowno, ponownie będzie występował w Energa Basket Lidze. Środkowy podpisał umowę z Kingiem Szczecin.

Zdjęcie Martynas Sajus (z piłką) /From Official Website

Środkowy grał już w Polsce w sezonie 2016/2017. Wtedy zdobywał dla Polpharmy Starogard Gdański średnio 9,9 punktu i 6,3 zbiórki na mecz. W tamtym czasie trenerem drużyny z "Kociewia" był obecny szkoleniowiec szczecinian Mindaugas Budzinauskas.

Reklama

W minionych rozgrywkach Litwin wrócił do Żalgirisu Kowno. Zagrał w 19 meczach ligowych, notując średnio 3,4 punktu i 2,1 zbiórki. Zaliczył też kilka epizodów w elitarnej Eurolidze. Jednocześnie występował też w drużynie rezerw Żalgirisu.

- Szkoda, że w tym minionym sezonie trochę mało grał w pierwszym zespole Żalgirisu. Dużo minut spędzał na parkiecie w barwach drugiej drużyny. Myślę, że od jego ostatniego pobytu w Polsce minęło trochę czasu. To wciąż młody zawodnik, który nabrał doświadczenia w jednym z najlepszych zespołów Europy. W Szczecinie na pewno będzie chciał pokazać na co go stać. Jego energia i siła pod koszem będzie bardzo przydatna dla naszego zespołu - mówi na oficjalnej stronie drużyny trener Budzinauskas.

Umowy z Kingiem podpisali wcześniej: Mateusz Bartosz, Paweł Kikowski, Jakub Schenk, Maciej Majcherek, Łukasz Diduszko oraz najlepszy obrońca EBL Martynas Paliukenas.