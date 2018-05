Mateusz Ponitka w czołówkach statystyk ligi ACB

Mateusz Ponitka z Iberostaru Teneryfa znalazł się w czołówkach indywidualnych statystyk po sezonie zasadniczym hiszpańskiej ekstraklasy koszykarzy. W prestiżowym rankingu efektywności, uwzględniającym wszystkie elementy gry, Polak jest piąty (wskaźnik 18,6).

Wyprzedzają go tylko holenderski środkowy Henk Norel (19,5) z Delteco Gipuzkoa Basket San Sebastian, wybrany właśnie MVP sezonu zasadniczego Słoweniec Luka Doncic (19,3) z Realu Madryt, Gruzin Tornike Szengelia (19,3) z Kirolbet Baskonii Vitoria i grający do niedawna w NBA Amerykanin Gary Neal (19,2) z Tecnyconty Saragossa.

Debiutujący w hiszpańskiej ACB 24-letni reprezentant Polski, który wystąpił w 31 z 34 ligowych spotkań i został wybrany do drugiej piątki ligi sezonu zasadniczego, plasuje się także w czołówkach kilku innych indywidualnych statystyk.

W klasyfikacji strzelców jest szósty (średnio 14,0 pkt), a wśród najlepiej zbierających - jedenasty (5,74).

Koszykarz z Ostrowa Wielkopolskiego najwyżej jest w zestawieniu najczęściej faulowanych zawodników w lidze, w którym zajmuje drugie miejsce (średnio 5,03 wymuszonych przewinień rywali w meczu). Wśród koszykarzy najczęściej wykonujących rzuty wolne jest trzeci (4,16), zajmuje także szóstą lokatę w klasyfikacji najcelniej rzucających za dwa punkty - ze skutecznością 64,04 procent (130 celnych na 203 rzuty) i taką samą pozycję pod względem liczby oddanych rzutów za dwa (4,19).

Jest także trzeci pod względem trafionych wolnych w meczu (średnio 4,16 - 129/165) i jedenasty w zbiórkach ofensywnych (2,06).

Jego Iberostar Teneryfa awansował do fazy play off z ósmego miejsca w tabeli z pierwszej rundzie zmierzy się z liderem Realem Madryt. Unicaja Malaga (7) Adama Waczyńskiego zagra z Kirolbet Baskonią Vitoria (2). Faza play off rozpocznie się w niedzielę.