Matuesz Ponitka: Jesteśmy gotowi na trudny mecz w Gdyni

To będzie powrót do Gdyni koszykówki w międzynarodowym klubowym wydaniu. We wtorek miejscowa Asseco Arka na inaugurację nowego sezonu Pucharu Europy podejmie bardzo wymagający Lokomotiw Kubań Krasnodar. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20, a transmisję przeprowadzi Eurosport 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Finał koszykarskich MŚ 3x3. Wideo Eurosport

Polska drużyna latem dokonała znaczących wzmocnień, ale to jednak goście będę faworytem. W ich składzie zaprezentuje się m.in. Mateusz Ponitka. Jeden z liderów reprezentacji, niedawno trafił do rosyjskiego klubu po znakomitym sezonie w hiszpańskiej ACB. Teraz zagra przeciwko gdyńskiemu zespołowi, w którym występował w sezonie 2012/2013.

Reklama

- Przygotowujemy się na naprawdę trudny mecz. Zaczynanie sezonu nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza, gdy robi się to na wyjeździe. Postaramy się pokazać dobrą, agresywną grę i zanotować pierwsze zwycięstwo w nowych rozgrywkach – powiedział Ponitka, który ostatnio świetnie spisywał się w Iberostarze Teneryfa.

- Wiemy, że pierwsze starcie może nie być proste. Bycie faworytem sprawia, że jest to jeszcze trudniejsze, bo rywale grają z mniejszą presją. Zespół z Gdyni ma doświadczonych zawodników, którzy potrafią prezentować piękną koszykówkę. W meczach przedsezonowych stracili najlepszego zawodnika Jamesa Florence’a, ale teraz on wraca i Asseco może być dla nas niezbyt komfortowym przeciwnikiem. Zwłaszcza przed własną widownią. Potrzebujemy jednak tego zwycięstwa, aby nabrać pewności siebie przed kolejnymi spotkaniami – dodawał trener gości z Krasnodaru, Sasza Obradović.

Początek meczu we wtorek o godzinie 20 w Eurosporcie 1. Cały sezon Pucharu Europy na antenach Eurosportu.