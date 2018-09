ME koszykarzy 3x3. Słowenia rywalem Polski w ćwierćfinale

Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 awansowała do ćwierćfinałów mistrzostw Europy w Bukareszcie. W grupie D pokonała Belgię 21:15 oraz przegrała z Rosją 15:21, zajmując drugie miejsce.

W niedzielę w walce o półfinał "Biało-Czerwoni" walczyć będą ze Słowenią.



Polska rozstawiona jest z numerem piątym. Słoweńcy, numer dwa rankingu FIBA, którzy z każdych dotychczasowych ME wracali z medalem, wygrali obydwa grupowe mecze z Francją (22:12) i Szwajcarią (21:16).



W Bukareszcie reprezentację kraju tworzą w komplecie półfinaliści MŚ w stolicy Filipin: Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Szymon Rduch i Marcin Sroka. W fazie grupowej najlepszym strzelcem był Hicks, który uzyskał 16 pkt (w tym 15 przeciw Belgii).



W finałowym turnieju w stolicy Rumunii rywalizuje 12 ekip, podzielonych na cztery grupy. Awans do fazy pucharowej wywalczyły po dwa najlepsze zespoły.



Są to czwarte mistrzostwa Europy w koszykówce 3x3. Najlepszy wynik Polaków w dotychczasowych startach to ósme miejsce przed dwoma laty, także w Bukareszcie.



Polacy mają ze Słoweńcami rachunki do wyrównania. Dwa lata temu przegrali w ćwierćfinale, a rywale zdobyli złoty medal. W czerwcowych mistrzostwach świata w Manili biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce po porażce właśnie ze Słowenią. Mimo niepowodzenia jest to największy sukces w historii tej dyscypliny, włączonej niedawno przez MKOl do programu igrzysk w Tokio 2020.



Medaliści ME mężczyzn w koszykówce 3x3:



2014 - Rumunia, Słowenia, Litwa

2016 - Słowenia, Serbia, Holandia, ... 8. Polska

2017 - Łotwa, Słowenia, Ukraina