Mistrzowie NBA nie spotkają się z Donaldem Trumpem?

Zwycięzcy rywalizacji w NBA jeszcze nie znamy, ale już możemy się spodziewać ewentualnej decyzji mistrzów w sprawie spotkania z Donaldem Trumpem. Wiele wskazuje na to, że do niego nie dojdzie i to bez względu na to, który zespół wygra ligę.

Spotkania zwycięzców amerykańskich lig zawodowych z prezydentem Stanów Zjednoczonych były jedną z tradycji. Przed rokiem koszykarze Golden State Warriors nie spotkali się jednak z Donaldem Trumpem, który za pośrednictwem mediów społecznościowych odwołał uroczystość.

We wtorek okazał się, że pierwsza osoba Stanów Zjednoczonych nie zamierza zaprosić także zwycięzców NFL Philadelphia Eagles, co za oceanem wywołało niemałe poruszenie.

Do decyzji Donalda Trumpa odniósł się m.in. LeBron James, którego zdaniem w tym roku nie dojdzie do spotkania także z mistrzami NBA. – To typowe dla niego zachowanie, nie jestem tym zaskoczony. Niezależnie od tego kto wygra tę serię, nikt nie chce zaproszenia - powiedział koszykarz Cleveland Cavaliers.

Błyskawicznie z wypowiedzią Jamesa zgodził się Stephen Curry, z powodu reakcji którego do spotkania z Donaldem Trumpem nie doszło przed rokiem. - Wizyta w Białym Domu jest uważana za zaszczyt dla mistrzowskiej drużyny. Skoro Stephen Curry się waha, to zaproszenie zostaje wycofane - napisał.

W rozgrywanym do czterech zwycięstw finale Golden State Warriors prowadzą 2-0.