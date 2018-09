MŚ koszykarek. Amerykanki faworytkami turnieju na Teneryfie

Koszykarki USA, obrończynie tytułu, są faworytkami 18. mistrzostw świata, które 22 września rozpoczną się na hiszpańskiej Teneryfie. W gronie kandydatek do medali są wicemistrzynie olimpijskie i mistrzynie Europy Hiszpanki oraz srebrne na Starym Kontynencie - Francuzki.





Broniące tytułu koszykarki USA zagrają, tak jak przed czterema laty, w grupie D, a ich rywalkami będą drużyny Łotwy, Senegalu i Chin. 36-letnia Diana Taurasi, która zagra w mundialu po raz czwarty jest jedną z dwóch zawodniczek USA, obok Sue Bird, które pamiętają MŚ w 2006 roku i porażkę z Rosją w półfinale (68-75).

"Moim największym atutem jest naprawdę silna mentalność. Wygraj za wszelką cenę - to moje motto. I myślę, że taki cel mają wszystkie dziewczyny. Byłam po "drugiej stronie" w 2006 roku, gdy przegrałyśmy półfinał. To okropne uczucie. Jestem pewna, że mentalność zwycięzcy to jest coś najlepszego, co wnoszę do zespołu" - powiedziała Taurasi, czterokrotna mistrzyni olimpijska tak jak Bird.

Dla trenerki Amerykanek, byłej zawodniczki Dawn Staley (prowadzi kadrę od marca 2017) i trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej (1996 Atlanta, 2000 Sydney i 2004 Ateny) największym problemem może być zgranie drużyny. Czołowe koszykarki dołączyły do zespołu na niespełna 10 dni przed czempionatem ze względu na rozgrywki ligi WNBA (12 września z triumfu cieszyły zawodniczki Seattle Storm). W takiej sytuacji jest m.in. rozgrywająca Bird jej koleżanka Breanna Stewart, najlepsza zawodniczka finałów czy środkowa ekipy finalisty z Waszyngtonu Elene delle Donne.

Staley jako zawodniczka dwukrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium mundialu (1998 Berlin i 2002 Pekin) i z pewnością wie, jak zmotywować zawodniczki po sezonie WNBA. Zespół USA ma w dorobku dziewięć złotych medali, w tym dwa z rzędu wywalczone w Czechach w 2010 i Turcji 2014 r.

Koszykarki USA w 124 meczach MŚ zdobyły 9639 pkt. Brakuje im zatem 361, by stać się pierwszą drużyną w historii, która przekroczy 10 tysięcy punktów. Biorąc pod uwagę ofensywny styl gry obrończyń tytułu nie będzie to zadanie trudne dla podopiecznych Staley.

Hiszpania jako gospodarz w wyniku losowania trafił do wyrównanej i wydaje się najtrudniejszej grupy C, w której walczyć będzie z rewelacyjną Belgią - trzecią ekipą EuroBasketu 2017 (pierwszy medal w historii), Japonią - złotym medalistą mistrzostw Azji i Portoryko.

Czempionat będzie najprawdopodobniej pożegnaniem ze światowymi parkietami dla kilku gwiazd: 39-letniej Hiszpanki Laia Palau, jej rówieśniczki Greczynki Evanthii Maltsi, Belgijki Ann Wauters, która w październiku skończy 38 lat, czy o rok młodszej Amerykanki Bird, a być może i Taurasi.

W MŚ wystąpi kilka koszykarek, które w minionych sezonach grały w polskiej lidze np. Palau (mistrzyni z CCC Polkowice z 2013 r.), czy Amerykanki Nnemkadi Ogwumike (także mistrzyni z CCC, obecnie LA Sparks), Tina Charles ( Wisła Kraków, obecnie New York Liberty).

W mundialu rywalizować będzie 16 ekip w czterech grupach. Do ćwierćfinałów awansują bezpośrednio zwycięzcy grup, a zespoły z miejsc dwa-trzy będą walczyć w barażach o udział w najlepszej ósemce (według schematu: A2-B3, A3-B2, C2-D3, C3-D2).

Półfinały odbędą się 29 września, a finał dzień później. Cztery lata temu w turnieju rozegranym w Stambule koszykarki USA zdobyły mistrzostwo wygrywając wszystkie sześć spotkań.

Skład grup 18. MŚ koszykarek:

grupa A: Francja, Grecja, Kanada, Korea Płd.

grupa B: Australia, Turcja, Argentyna, Nigeria grupa C: Hiszpania, Belgia, Portoryko, Japonia grupa D: USA, Łotwa, Chiny, Senegal