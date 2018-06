MŚ koszykarzy 3x3. Polacy awansowali do ćwierćfinału

Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata koszykarzy 3x3 rozgrywanych w Manili. W niedzielę uległa Estonii 13:17 i pokonała Japonię 20:16, co dało jej drugie miejsce w grupie B. We wtorek zagra o półfinał z pierwszym zespołem grupy D.

W piątek podopieczni trenera Mirosława Noculaka wygrali z najsłabszą w grupie Indonezją 22:6 i sensacyjnie pokonali drugi zespół światowego rankingu, półfinalistę MŚ sprzed roku, Słowenię 21:17.

W niedzielnym spotkaniu z Estonią nie był już tak skuteczny lider Polaków Michael Hicks. Drugi strzelec turnieju po pierwszej rundzie z 18 punktami (za Kanadyjczykiem Steve'em Sirem - 21) i najlepszy zawodnik pierwszego dnia imprezy tym razem zdobył 6 pkt.

Przeciwko Japończykom najlepszy w ekipie był natomiast Paweł Pawłowski - 9 pkt. Kilka jego znakomitych akcji na początku spotkania pozwoliło uzyskać wysokie prowadzenie (13:5). Polacy już go nie oddali, choć w końcówce rywale zbliżyli się na dwa punkty (18:16).

W innych niedzielnych spotkaniach, kończących rywalizację w grupie B, Japonia pokonała Indonezję 18:11, a Słowenia wygrała z Estonią 21:15 i Indonezją 21:7, gwarantując sobie awans z pierwszego miejsca.

O kolejności w tabeli na trzech czołowych miejscach, przy równej liczbie zwycięstw i porażek, decydowała liczba zdobytych punktów.

W grupie D o dwa najwyższe miejsca walczą Łotwa, Chorwacja i Ukraina. Ta pierwsza nie poniosła porażki w trzech meczach, a pozostało jej spotkanie z najsłabszą w grupie Nigerią.

W mistrzostwach bierze udział 20 ekip podzielonych na cztery grupy. Awans do fazy pucharowej uzyskują po dwa najlepsze zespoły. W poniedziałek dokończenie rywalizacji w grupach A i C. We wtorek - ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce i finał.

W ubiegłorocznych MŚ w Nantes Polacy zajęli 10. lokatę w gronie 20 zespołów. Najlepszą wywalczyli w 2014 roku w Moskwie - siódmą wśród 24 drużyn, a Przemysław Lewandowski został królem strzelców turnieju.

W najnowszym rankingu FIBA 3x3 Polska zajmuje siódme miejsce. Słowenia jest druga, Estonia - 10., Japonia - 15., a Indonezja - 18.

Polacy w Manili grają w składzie: Michael Hicks (R8 Basket AZS Politechnika Kraków), Paweł Pawłowski), Szymon Rduch (obaj Energa Kotwica Kołobrzeg) i Marcin Sroka (Miasto Szkła Krosno).

Wyniki:

Polska - Estonia 13:17

Punkty dla Polski: Michael Hicks 9, Paweł Pawłowski 4, Szymon Rduch 3, Marcin Sroka 0.

Polska - Japonia 20:16

Punkty dla Polski: Michael Hicks 9, Paweł Pawłowski 5, Szymon Rduch 4, Marcin Sroka 3.

Końcowa tabela grupy B:

M Z P pkt

1. Słowenia 4 3 1 81

2. Polska 4 3 1 76

3. Estonia 4 3 1 71

4. Japonia 4 1 3 59

5. Indonezja 4 0 4 34