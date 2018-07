NBA. Chris Paul na cztery lata w Houston Rockets

Jeden z najlepszych rozgrywających ligi NBA Chris Paul zostaje w Houston Rockets na kolejne cztery lata. Według nieoficjalnych źródeł umowa opiewa na 160 mln dolarów. "Rakiety" pozyskały koszykarza w czerwcu 2017 roku z Los Angeles Clippers.

33-latek pomógł Houston w minionym sezonie uzyskać najlepszy bilans w lidze NBA - 65 zwycięstw w 82 meczach - sezonu zasadniczego. W finale Konferencji Zachodniej "Rakiety" uległy jednak Golden State Warriors, późniejszemu mistrzowi, 3-4.

Paul miał w minionym sezonie średnio 18,6 pkt, 7,9 asyst i 5,4 zbiórek. Średnie z 13-letniej kariery w najlepszej koszykarskiej lidze świata to 18,7 pkt, 9,8 asyst i 4,5 zbiórek oraz 35,3 minut na parkiecie.

Rozgrywający, który jest prezesem zawodowego koszykarzy ligi NBA (NBPA), ma w dorobku dwa złote medale igrzysk olimpijskich (Pekin 2008 i Londyn 2012). Dziewięć razy wystąpił w Meczu Gwiazd.

Do NBA trafił w 2005 roku, wybrany z czwartym numerem w drafcie przez New Orleans Hornets. Rok później otrzymał nagrodę dla najbardziej wartościowego pierwszoroczniaka. W 2011 przeniósł się do Clippers, gdzie spędził sześć sezonów.