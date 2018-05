NBA. Stan Van Gundy odchodzi z Detroit Pistons

Stan Van Gundy po czterech latach rozstaje się z drużyną NBA Detroit Pistons zarówno w roli trenera koszykarzy, jak i prezydenta odpowiedzialnego za transfery - poinformował klub. - To nie była łatwa decyzja - powiedział właściciel drużyny Tom Gores.

W 2014 roku Van Gundy na stanowisku trenera zastąpił Maurice'a Cheeksa, a funkcję prezydenta objął po dawnym koszykarzu Pistons Joe Dumarsie (pracował w klubie od 2000 roku).

Pod wodzą Van Gundy'ego Pistons tylko raz - w 2016 roku wywalczyli awans do play off, ale wówczas ulegli Cleveland Cavaliers 0-4. W minionym sezonie zajęli dziewiątą lokatę na Wschodzie, a z bilansem 39-43 byli gorsi o cztery wygrane od ósmego zespołu Washington Wizards z Marcinem Gortatem w składzie.

- Jestem wdzięczny Stanowi za to, co zrobił dla Pistons i miasta. Odbudował kulturę pracy, dawał pozytywny przykład całej organizacji, ale przez ostatnie dwa lata drużyna nie zrobiła kroku do przodu, dlatego podjęliśmy tę decyzję - stwierdził Gores w oficjalnym oświadczeniu.

Bilans Van Gundy'ego jako trenera Detroit to 152 wygrane i 176 porażek w ciągu czterech lat. Wcześniej w Miami Heat (2003-2005) i Orlando (2007-2012) miał 371 zwycięstw i 208 porażek.