NBA. Stephen Curry wróci do pierwszej piątki "Wojowników"

Szkoleniowiec Golden State Warriors Steve Kerr poinformował, że w piątkowym meczu numer trzy półfinału Konferencji Zachodniej przeciwko New Orleans Pelicans Stephen Curry powróci do wyjściowej piątki "Wojowników". Kontuzjowany w ostatnich tygodniach koszykarz znakomicie spisał się w środowym spotkaniu, które rozpoczął w roli rezerwowego.

Curry, lider obrońców tytułu mistrza NBA i jeden z najlepszych koszykarzy ligi, powrócił w środę do składu Warriors po prawie 5-tygodniowej przerwie spowodowanej naciągnięciem więzadła pobocznego w kolanie lewej nogi

Trener Warriors Steve Kerr zdecydował się ostrożnie wprowadzać go do gry i 30-letni koszykarz rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Na parkiecie pojawił się w 8. minucie spotkania i już w pierwszej akcji popisał się celnym rzutem za trzy punkty. W kolejnych akcjach spisywał się równie dobrze i ostatecznie zdobywając 28 punktów w ciągu 27 minut spędzonych na parkiecie znacząco przyczynił się do wygranej swojej ekipy 121:116.

Przy prowadzeniu drużyny z Oakland 2:0 rywalizacja w piątek przenosi się do Nowego Orleanu. W trzecim spotkaniu serii Curry wystąpi już jednak w pierwszej piątce Warriors, a miejsca najprawdopodobniej ustąpi mu Nick Young.

- Nie trzymasz kogoś takiego na ławce przez dłuższy czas. Jego kolano jest w pełni zdrowe, a jedyne ograniczenia, które mogą go dotyczyć, wynikają z faktu, że nie grał przez kilka tygodni. To oczywiście może mieć wpływ na jego przygotowanie kondycyjne - zaznaczył trener "Wojowników" Steve Kerr.

