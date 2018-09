PE koszykarzy: Arka rozpoczyna rywalizację przeciwko finaliście z Ponitką

Koszykarze Arki (dawniej Asseco) Gdynia wtorkowym meczem Pucharu Europy z finalistą tych rozgrywek Lokomotiwem Kubań Krasnodar rozpoczynają walkę w grupie B sezonu 2018/19. W składzie rosyjskiej ekipy jest między innymi reprezentant Polski Mateusz Ponitka.

Szkoleniowcem Ponitki i Lokomotiwu jest słynny Serb, były zawodnik, trzykrotny mistrz Europy (1995, 1997, 2001) i mistrz świata (1988) Sasa Obradovic.

Klub z Gdyni wraca do rywalizacji w europejskich pucharach po sześciu latach. Arka w rozgrywkach uznawanych za zaplecze Euroligi zmierzy się w grupie, oprócz Lokomotiwu, także z chorwacką Cedevitą Zagrzeb, niemiecką Albą Berlin, tureckim Tofasem Bursa i francuskim Limoges CSP.

Asseco w latach 2004-2013 (na początku jako Prokom Trefl Sopot) reprezentowało Polskę w prestiżowej Eurolidze.

W PE biorą udział 24 europejskie ekipy podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Spotkania rozgrywane będą od 2 października do 19 grudnia. Cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej fazy rywalizacji - Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły z awansują do ćwierćfinałów. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw.

Oprócz Ponitki polskim graczem w zagranicznej ekipie jest kapitan reprezentacji Polski Adam Waczyński z Unicai Malaga. Hiszpański klub, zdobywca PE w 2017 r., trafił do grupy D, w której zmierzy się z Uniksem Kazań, Fiatem Turyn, Lietuvos Rytas Wilno, Fraport Skyliners Frankfurt i Mornarem Bar z Czarnogóry.

- Puchar Europy to nie Euroliga, ale poziom też na pewno będzie wysoki. Realnym celem Unicai jest awans do najlepszej czwórki - powiedział Waczyński.

Terminarz meczów Arki w grupie B PE:

1. kolejka, 2 października: Arka Gdynia - Lokomotiw Kubań Krasnodar (godz. 20.00) 2. kolejka, 10 października: Tofas Bursa - Arka (godz. 19.00) 3. kolejka, 17 października: Arka - Cedevita Zagrzeb (godz,. 20.00) 4. kolejka, 23 października: Alba Berlin - Arka (godz., 20.00) 5. kolejka, 31 października Arka - CSP Limoges (godz. 20.00) 6. kolejka, 7 listopada: Lokomotiw - Arka (godz. 18.00) 7. kolejka, 13 listopada: Arka - Tofas (godz. 20.00) 8. kolejka, 21 listopada: Cedevita - Arka (godz. 19.30) 9. kolejka, 11 grudnia: Arka - Alba (godz. 20.00) 10. kolejka, 19 grudnia: CSP - Arka (godz. 20.30)

