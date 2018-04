Pogromca Stelmetu, zespół AS Monaco, w Final Four Ligi Mistrzów

AS Monaco to jedyny klub, który powtórzył sukces sprzed roku i awansował do turnieju finałowego - Final Four - Ligi Mistrzów koszykarzy. Zagrają w nim także niemiecki MHP Riesen Ludwigsburg, hiszpański UCAM Murcja oraz AEK Ateny.

Zdjęcie Koszykarze AS Monaco /Newspix

lub z Księstwa wyeliminował w ćwierćfinale Banvit Bandirma, w składzie z Damianem Kuligiem i słoweńskim trenerem Saso Filipovskim (dwa razy mistrz Polski ze Stelmetem BC Zielona Góra) Turecki klub wygrał co prawda we Francji w rewanżu 75:74, ale losach rywalizacji zadecydowało pierwsze spotkanie zakończone zwycięstwem Monaco 85:77. W 1/8 finału ekipa z Francji była lepsza od mistrza Polski z Zielonej Góry.

Reklama

AEK zremisował w rewanżu z SIG Strasbourg 83:83 i utrzymał zaliczkę z pierwszego, zwycięskiego spotkania (78:69). We Francji najlepszy był Amerykanin Kevin Punter, który sezon rozpoczął w Rosie Radom, a po odpadnięciu tej drużyny z LM odszedł za porozumieniem stron do Aten. Zdobył 18 pkt, miał zbiórkę i asystę. Czołowym graczem SIG był mistrz Polski ze Stelmetem (2016) Amerykanin Dee Bost - 16 pkt, dziewięć asyst i pięć zbiórek. Obydwa zespoły spotkały się w fazie grupowej i wówczas dwa razy zwyciężył SIG.

W 1/8 finału odpadł sensacyjnie obrońca tytułu Iberostar Teneryfa, którego zawodnikiem w tym sezonie jest Mateusz Ponitka.

Turniej Final Four odbędzie się 4-6 maja, a gospodarza wyznaczy FIBA w kwietniu. Losowanie par półfinałowych odbędzie się w następnym tygodniu.

Wyniki meczów 1/4 finału:

1. mecz rewanż

AEK Ateny (C3) - SIG Strasbourg (C1) 78:69 83:83

awans: AEK Ateny

MHP Riesen Ludwigsburg (B2) - medi Bayreuth (C4) 81:86 89:77

awans: MHP Riesen; bilans małych punktów +7

Pinar Karsiyaka (A2) - UCAM Murcja (A4) 65:79 72:81

awans: UCAM Murcia

Banvit Bandirma (C2) - AS Monaco (A1) 77:85 75:74

awans: AS Monaco; bilans małych punktów +7