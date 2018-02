Polska wygrała z Kosowem 90:62 w kwalifikacjach MŚ 2019

Drugie zwycięstwo w kwalifikacjach do mistrzostw świata w 2019 roku zanotowała reprezentacja Polski koszykarzy. We Włocławku "Biało-czerwoni" bez większych problemów pokonali Kosowo 90:62. Kolejne spotkanie zespół Mike Taylora rozegra w Szombathely z Węgrami.

Zdjęcie Zawodnik reprezentacji Polski Przemysław Zamojski (C) oraz Dardan Berisha (L) i Leonard Mekaj (P) z reprezentacji Kosowa / Tytus Żmijewski /PAP

Nasza drużyna narodowa była zdecydowanym faworytem konfrontacji z Kosowem, musiała potwierdzić to jednak na parkiecie, co jak przekonali się inni grupowi rywale, wcale nie wydawało się takie łatwe. Zespół z Bałkanów w kwalifikacjach nie wygrał żadnego z dwóch wcześniejszych spotkań, ale potrafił postraszyć faworyzowaną Litwę oraz Węgry, w obu spotkaniach prowadząc do przerwy.

Polacy wyciągnęli jednak wnioski z błędów innych i rozstrzygnęli spotkanie już do przerwy, dzięki czemu w drugiej połowie mecz bardziej niż starcie w ramach walki o miejsce w MŚ przypominał sparing, który ma przynieść wymierne korzyści w przyszłości.

Po 14 latach Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) powróciła jesienią do systemu kwalifikacji do mistrzostw Europy czy świata w trakcie sezonu ligowego. Dotychczas terminem, w którym kibice koszykówki mogli zobaczyć reprezentację Polski było lato, gdy odbywały się mecze sparingowe i w zależności od roku eliminacje bądź imprezy mistrzowskie. EuroBasket rozgrywany był co dwa lata, a najlepsze zespoły kwalifikowały się do mistrzostw świata.

Polacy na koszykarskim mundialu grali tylko raz, ale miało to miejsce 50 lat temu w Urugwaju. W kolejnych latach w promocji przeszkadzał im albo niekorzystny bilans koszowy w kwalifikacjach lub też porażki w decydujących meczach mistrzostw Europy.

FIBA od kilku lat przebudowuje system eliminacji do najważniejszych imprez. Zaczęła od kobiet, gdzie w trakcie rozgrywek ligowych odbywały się już kwalifikacje do mistrzostw Europy w Czechach w 2017 roku. W przypadku kobiet zmiany udało się wprowadził łatwo, bo i Międzynarodowa Federacja Koszykówki miała ku temu więcej narzędzi - zarządza najważniejszymi klubowymi rozgrywkami Euroligą, w terminach wyznaczonych przez FIBA nie gra też WNBA.

W przypadku męskiej koszykówki już tak łatwo nie było, co odbiło się na składach poszczególnych reprezentacji. Od dawna było wiadomo, że sezonu nie przerwie NBA, ale FIBA liczyła na porozumienie z Euroligą, która okazała się jednak nieugięta. Przedstawiciele Euroligi argumentowali swoje stanowisko brakiem porozumienia z NBA i z tego powodu nie przełożyli zaplanowanych na listopadowe okienko meczów.

Konflikt interesów powtórzył się w lutym, dlatego w składach większości reprezentacji brakuje największych gwiazd drużyn narodowych. W naszej drużynie z tego powodu w pierwszej części kwalifikacji nie oglądamy chwalonego za grę w Hiszpanii i Eurolidze Adama Waczyńskiego oraz A.J. Slaughtera. W porównaniu do wcześniejszych spotkań z powodów zdrowotno-osobistych w składzie naszej kadry zabrakło też Damiana Kuliga.

Trener Mike Taylor potrafił jednak wyselekcjonować grupę, która współpracuje ze sobą od dłuższego czasu, dzięki czemu nawet problemy kadrowe czy też krótki termin przygotować nie powinien przysparzać zawodnikom problemów z komunikacją na parkiecie.

Potwierdziło to spotkanie z Kosowem, którego koszykarzom nie można odmówić ambicji i zaangażowania na boisku, ale w wielu przypadkach brakuje doświadczenia w meczach na międzynarodowej arenie.

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli spotkanie od prowadzenia 13:0, wykazując się mądrą grą w obronie oraz umiejętnością szybkiego wyprowadzenia piłki spod własnego kosza. Kosowo na punkty zamieniło dopiero 11 posiadanie w ataku i po serii szalonych akcji potrafiło zbliżyć się na odległość pięciu punktów.

Grę naszej drużyny uspokoił celną trójka przez ręce rywali Kamil Łączyński i od tego momentu przewaga Polaków już tylko rosła. Dobre zawody w naszym zespole rozgrywał MVP turnieju finałowego Pucharu Polski Karol Gruszecki, który zagrażał obronie rywali z różnych miejsc na boisku, trafiając wszystkie swoje rzuty z gry w pierwszej połowie. Oprócz niego 10 punktów do przerwy uzbierał wszędobylski Mateusz Ponitka. Po dwóch kwartach Polacy prowadzili 48:26, mając przewagę w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła.

Jednym z wydarzeń spotkania był powrót do Polski Dardana Berishy. 29-letni zawodnik to syn Polki i Kosowianina. W latach 2010-2015 grał w naszej kadrze seniorów, w której rozegrał 43 mecze, będąc wyróżniającym się graczem drużyny podczas EuroBasketu 2011 na Litwie. Z gry dla Polski zrezygnował w 2015 roku, w momencie gdy Kosowo zostało przyjęte do Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA).

Berisha dwoił się i troił, ale jego często chaotyczne akcje skutecznie były zatrzymywany przez naszych koszykarzy. Skrzydłowy zakończył mecz z 23 punktami i 4 asystami, ale miał też 5 strat i 8 na 20 z gry.

Po zmianie stron Polacy spokojnie kontrolowali wynik, a ubrany pierwszy raz podczas swojej pracy w kadrze w garnitur Mike Taylor z dużym spokojem mógł rotować składem. Skorzystał z tego m.in. 20-letni Marcel Ponitka, który na boisku spędził nieco ponad 10 minut, rzucając 5 punktów.

Kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata Polacy rozegrają w poniedziałek w Szombathely z Węgrami. Następne mecze zostały zaplanowane na czerwiec. Do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny z grupy.

W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy - wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do mistrzostw świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).

aw

Polska - Kosowo 90:62 (20:12, 28:14, 26:19, 16:17)

Polska: Karol Gruszecki 18, Mateusz Ponitka 15, Aaron Cel 13, Jakub Wojciechowski 9, Tomasz Gielo 9, Przemysław Karnowski 9, Marcel Ponitka 5, Przemysław Zamojski 4, Kamil Łączyński 3, Łukasz Koszarek 3, Adam Hrycaniuk 2.

Kosowo: Dardan Berisha 23, Shawn Jones 11, Erjon Kastrati 11, Gezim Morina 11, Lis Shoshi 3, Jaren Sina 3, Samir Zekiqi 0, Fisnik Rugova 0, Leonard Mekaj 0, Arti Hajdari 0.

W innym meczu grupy C:

Litwa - Węgry 80:75 (19:19, 22:18, 16:16, 23:22)

tabela

M Z P kosze pkt

1. Litwa 3 3 0 254:191 6

2. Polska 3 2 1 215:197 5

3. Węgry 3 1 2 219:226 4

4. Kosowo 3 0 3 199:273 3