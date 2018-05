Polska zagra z Litwą w Ergo Arenie

W mogącej pomieścić ponad 11 tysięcy widzów hali Ergo Arena odbędzie się mecz kwalifikacji do mistrzostw świata 2019 pomiędzy Polską a Litwą. Swój przyjazd do położonej na granicy Gdańska i Sopotu hali potwierdził m.in. podkoszowy Toronto Raptors Jonas Valanciunas.

Zdjęcie Ergo Arena Gdańsk /Imago

To będzie wielkie święto koszykówki! Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą - zespołem, który zajął drugie miejsce w EuroBaskecie 2013 i 2015 roku oraz rywalizował w ostatnich igrzyskach olimpijskich.

Swoją obecność w kadrze podczas tego okienka reprezentacyjnego zapowiada jedna z gwiazd Toronto Raptors Jonas Valanciunas. Można więc spodziewać się, że nasi wschodni sąsiedzi zagrają w bardzo silnym składzie. Trzeba również pamiętać, że trenerem reprezentacji naszych rywali jest doskonale znany w Polsce Dainius Adomaitis, który w przeszłości grał w Anwilu Włocławek i Śląsku Wrocław a pracę trenera rozpoczynał w Czarnych Słupsk.

Reprezentacja Polski jest obecnie na drugim miejscu w grupie C kwalifikacji do mistrzostw świata. To będzie już trzecie “okienko reprezentacyjne” w tym cyklu. W poprzednim „biało-czerwoni” pewnie pokonali Kosowo we Włocławku i musieli uznać wyższość Węgier na wyjeździe.

Do kolejnej fazy kwalifikacji awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy – wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. “Polska” grupa łączy się z grupą D, gdzie grają Włochy, Rumunia, Holandia i Chorwacja.

Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu, listopadzie i grudniu 2018 roku (mecze w Polsce ponownie odbędą się w ERGO ARENIE w Gdańsku) oraz w lutym 2019 roku. Do Mistrzostw Świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów z Europy).