Polski Cukier Toruń zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów FIBA

Hiszpańska ACB uważana jest za najsilniejszą koszykarską ligę na Starym Kontynencie, ale to zespół z polski okazał się lepszy w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dzięki wyjazdowej wygranej 84:69 trzeci zespół poprzedniego sezonu Energa Basket Ligi wyeliminował Estudiantes Madryt z dalszej rywalizacji w europejskich pucharach. O awans do fazy grupowej torunianie powalczą teraz z niemie

Pierwsze spotkanie zakończyło się ośmiopunktową wygraną klubu ze stolicy Hiszpanii (68:60), jednak obraz gry oraz pomeczowe statystyki nie stawiały drużyny znad Wisły na straconej pozycji. W Toruniu gospodarze przespali nieco drugą kwartę, a przez całe spotkanie nie mogli wstrzelić się do kosza rywali w rzutach z dystansu oraz linii rzutów wolnych. Estudiantes trafiło o sześć trójek więcej niż Polski Cukier, wykorzystało też dobrą dyspozycję aktywnego po obu stronach parkietu Nikoli Jankovicia (18 pkt, 11 zbiórek i 3 asysty).

24-letni Serb w rewanżu niczym się nie wyróżnił, a jego zespół od pierwszych minut miał problem z dobrze zbilansowanym atakiem torunian. Do połowy drugiej kwarty mecz toczył się kosz za kosz, a częściej niewielką przewagę mieli rywale. Dzięki mądrej, momentami wysokiej obronie, oraz szybkiemu przejściu z obrony do ataku Polski Cukier stopniowo budował swoją przewagę.

Po akcji z faulem Krzysztofa Sulimy brązowi medaliści mistrzostw Polski objęli prowadzenie 38:31 i choć bardzo szybko stracili pięć punktów z rzędu, nie stracili właściwego rytmu i schodzili na przerwę prowadząc 47:39.

W drugiej połowie wynik głównie oscylował wokół ośmiu punktów. Raz bliżej awansu byli gospodarze innym razem goście. Grą przyjezdnych dobrze kierował Rob Lowery, który w odpowiedni sposób panował nad tempem gry w ataku polskiego zespołu. 30-letni Amerykanin w czwartej kwarcie pierwszego meczu niebezpiecznie podkręcił nogę, ale dzięki pracy trenera przygotowania fizycznego dwa dni później w Madrycie prezentował się tak, jakby nie doznał żadnego urazu.

Estudiantes, podobnie jak Polski Cukier w pierwszym meczu, przez całe zawody miało problem ze skutecznością z dystansu, co umiejętnie wykorzystywał nasz zespół zacieśniając strefę podkoszową. Przy wyniku 66:56 oba zespoły nie potrafiły wykorzystać kilku posiadań w ataku. Niemoc przerwał trójką Karol Gruszecki, a po chwili dorzucił kolejne dwa punkty.

Na 4,5 minuty przed końcem zespół Dejana Mihevca prowadził 74:57, ale dzięki krótkim posiadaniom, miejscowi zmniejszyli stratę do jedenastu punktów i mieli akcję w ataku, której nie wykorzystali. Szansą dla Polskiego Cukru na uzyskanie większej przewagi były cztery rzuty wolne, które w krótkim odstępie czasu wykonywał Cheikha Mbodja. Podkoszowy Polskiego Cukru wykorzystał jednak tylko jedną próbę, przez co emocje były do samego końca.

Ostatnie dwie minuty to sporo przerw w grze oraz mnóstwo rzutów wolnych. Większym opanowaniem wykazali się zawodnicy z Torunia, dzięki czemu utrzymali korzystny dla siebie wynik.

W trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Polski Cukier zmierzy się z niemieckim Medi Bayreuth. Pierwsze spotkanie pierwszego października w Toruniu. Rewanż trzy dni później. Pewny miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów jest mistrz Polski Anwil Włocławek.

Movistar Estudiantes Madryt - Polski Cukier Toruń 69:84 (23:21, 16:26, 15:14, 15:23)

Najwięcej punktów dla Estudiantes: Zoltan Perl 19, Nik Caner-Medley 15; dla Polskiego Cukru: Karol Gruszecki 22, Cheikh Mbodj 14, Krzysztof Sulima 13.

Pierwszy mecz: 68:60 dla Movistaru. Rezultat dwumeczu: 144:137 dla Polskiego Cukru. Awans: Polski Cukier.