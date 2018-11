Puchar Europy FIBA: Asseco Arka Gdynia na dnie tabeli

Koszykarze Asseco Arki Gdynia przegrali na wyjeździe z Lokomotiwem Kubań Krasnodar 72:96 (23:25, 21:23, 14:14, 14:34) w meczu 6. kolejki Pucharu Europy. To piąta porażka gdynian. W najciekawszym spotkaniu grupy B Tofas Bursa uległ Albie Berlin 101:106 po dogrywce.

Zdjęcie Asseco Arka Gdynia / PAP/Adam Warżawa /PAP



Drużyna z Turcji będzie w 7. kolejce rywalem Arki w Gdyni. Berlińczycy pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca Aito Renesesa wygrali po raz czwarty i są współliderami tabeli - razem z koszykarzami z Krasnodaru.

W meczu z Arką Mateusz Ponitka zdobył dla Lokomotiwu w ciągu 20 minut cztery punkty, miał pięć zbiórek i asystę. Jego młodszy brat - Marcel był natomiast wspólnie z Amerykanininem Joshem Bosticem najlepszym strzelcem Arki - obydwaj zdobyli po 18 pkt, a 21-letni Polak miał także sześć asyst i trzy zbiórki.

W PE biorą udział 24 ekipy podzielone na cztery grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej awansują do fazy Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły awansują z nich do ćwierćfinału. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw.

Wyniki meczów 5. kolejki grupy B PE koszykarzy: