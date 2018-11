Puchar Europy FIBA: Runda rewanżowa przed Asseco Arką Gdynia

Koszykarze Asseco Arki Gdynia wyjazdowym meczem z współliderem tabeli grupy B Lokomotiwem Kubań Krasnodar, w którym występuje reprezentant Polski Mateusz Ponitka, rozpoczynają rundę rewanżową Pucharu Europy. W pierwszej zespół z Trójmiasta wygrał jedno spotkanie.

Lokomotiw (bilans 4-1) prowadzony przez byłego koszykarza reprezentacji Serbii, a obecnie trenera, Sasę Obradovica, ma ostatnio gorszą passę. Przegrał w 5. kolejce z Albą Berlin na własnym parkiecie 75:83, a w sobotę w Zjednoczonej Lidze VTB uległ także przed własną publicznością Kalevowi Tallinn 80:85.



Gdynianie w PE pokonali w 5. kolejce CSP Limoges 87:78, ale i tak zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W pierwszym spotkaniu z Lokomotiwem Arka uległa klubowi z Rosji we własnej hali po wyrównanej walce 73:80.



W Lidze Mistrzów FIBA Anwil czeka arcytrudne zadanie, bo do Włocławka przyjedzie prowadząca w tabeli grupy A, niepokonana w czterech kolejkach drużyna UCAM Murcia. W ostatniej kolejce mistrzowie Polski pokonali w Niemczech MHP Ludwigsburg 93:85. Ekipa z Hiszpanii wygrała w meczu na szczycie z włoskim Sidigasem Avellino 72:69. Liderem UCAM jest amerykański rzucający obrońca Milton Doyle, który notuje średnio 13,8 pkt i 4,8 zbiórki.



Koszykarki mistrza kraju CCC Polkowice po dwóch porażkach na początku sezonu - z Bourges Basket i obrońcą tytułu UMMC Jekaterynburg - podejmą w 3. kolejce Euroligi belgijski Castors Braine. Jeśli chcą myśleć o walce o play off, powinny pokonać mistrza Belgii. Castors w 2. kolejce uległ na własnym parkiecie ESBVA-Lille Metropole 49:51. Belgijki mają bilans 1-1.



W Pucharze Europy kobiet niepokonana Wisła CanPack Kraków jedzie do Stambułu do najsłabszego zespołu grupy C - Besiktasu. Mające także komplet punktów Artego Bydgoszcz (gr. A) podejmie rosyjski Spartak Region Moskwa, byłego czterokrotnego mistrza Euroligi (2007-2010). Przed tygodniem lepsze od zespołu z Moskwy były akademiczki z Gorzowa Wlkp., które także występują w tej grupie. Tym razem InvestInTheWest Eneę czeka wyjazdowe spotkania w Szwecji z Soedertaelje.





Kalendarz meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:



wtorek, 6 listopada



Liga Mistrzów FIBA, 5. kolejka



Anwil Włocławek - UCAM Murcia CB (gr. A, godz. 18.00)

środa, 7 listopada



Euroliga koszykarek, 3. kolejka



CCC Polkowice - Castors Braine (gr. A, godz. 19.00)



Puchar Europy FIBA, 6. kolejka



Lokomotiw Kubań Krasnodar - Asseco Arka Gdynia (godz. 18.00)



Puchar Europy FIBA, 3. kolejka



Niki Lefkada - Energa Toruń (gr. B, godz. 17.00)



czwartek, 8 listopada



Puchar Europy FIBA, 3. kolejka