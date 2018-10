Puchar Europy: Tofas Bursa – Arka Gdynia 96:79

Koszykarze Arki Gdynia przegrali w Bursie z miejscowym Tofasem 79:96 (14:18, 27:26, 17:13, 21:39) w drugim meczu grupy B Pucharu Europy. Turecka drużyna odniosła pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach, a gdynianie zanotowali drugą porażkę.

Zdjęcie Marcel Ponitka (z lewej) z Arki Gdynia /Adam Warżawa /PAP

Za tydzień gdynianie spotkają się u siebie z Cedevitą Zagrzeb.

Jedynym niepokonanym zespołem w grupie pozostaje rosyjski Lokomotiw Kubań Krasnodar, który w środę wygrał u siebie z francuskim Limoges 82:64. Reprezentant Polski Mateusz Ponitka w 23 minuty zdobył dla zwycięzców 10 punktów, miał po cztery zbiórki i asysty oraz dwie straty.

W trzecim meczu tej grupy Cedevita wygrała w Zagrzebiu z Albą Berlin 75:73. Jednym z arbitrów tego spotkania był Marcin Kowalski.

W PE biorą udział 24 ekipy podzielone na cztery grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej awansują do fazy Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły z awansują z nich do ćwierćfinału. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play-off do dwóch zwycięstw.

Tofas Bursa - Arka Gdynia 96:79 (18:14, 26:27, 13:17, 39:21)

Tofas: Kenny Kadji 27, Diante Garrett 23, Kyle Weems 16, Jeff Withey 8, Demonte Harper 7, Baris Ermis 6, Sammy Mejia 5, Berkan Durmaz 4, Yigit Arslan 0, Muhsin Yasar 0, Muhaymin Mustafa 0.

Arka: Joshua Bostic 19, Robert Upshaw 14, James Florence 12, Krzysztof Szubarga 11, Deividas Dulkys 9, Marcel Ponitka 6, Dariusz Wyka 3, Mikołaj Witliński 3, Adam Łapeta 2, Jakub Garbacz 0, Grzegorz Kamiński 0.



Wyniki innych meczów 2. kolejki grupy B PE koszykarzy:

Lokomotiw Kubań Krasnodar - Limoges CSP 82:64

Cedevita Zagrzeb - Alba Berlin 75:73

Tabela:

pkt M Z P Kosze

1. Lokomotiw 4 2 2 0 162:137

2. Alba 3 2 1 1 180:166

3. Tofas 3 2 1 1 187:186

4. Limoges 3 2 1 1 146:150

5. Cedevita 3 2 1 1 143:155

6. Arka 2 2 0 2 152:176