Rekordowe double-double Macieja Lampego w Chinach

Reprezentant Polski Maciej Lampe ma rewelacyjny początek sezonu w chińskiej lidze koszykarzy. W każdym z ośmiu meczów Jilin Northeast Tigers notował double-double, czyli dwucyfrowe statystyki w dwóch elementach gry. We wtorek ustanowił rekord - 40 pkt i 20 zbiórek.

Lampe poprowadził "Tygrysy" do wygranej z ekipą Sichuan Blue Whales 112:102. Było to trzecie zwycięstwo drużyny po serii czterech porażek (ma bilans 3-5).



33-letni środkowy, który został powołany do szerokiej kadry narodowej na listopadowo-grudniowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2019, zdobywa w tym sezonie średnio 28,4 pkt i ma 14,5 zbiórek.



Jego przyjazd do Polski na kolejne "okienko" kwalifikacji MŚ stoi pod znakiem zapytania, bo w chińskiej lidze nie ma przerwy na mecze reprezentacji - Chiny jako gospodarz przyszłorocznego turnieju są pewne udziału w czempionacie globu.