Reprezentacja Polski koszykarzy trenuje w Giżycku

Pod okiem Mike’a Taylora dwunastu koszykarzy rozszerzonej reprezentacji Polski seniorów trenuje od poniedziałku w Giżycku. - Chcemy, aby mieli świadomość, że mogą mieć duży wkład w polską koszykówkę - mówi trener naszej kadry.

Zdjęcie Mike Taylor /Newspix

Konsultacja szkoleniowa z udziałem biało-czerwonych rozpoczęła się w poniedziałek i zakończy w 1 czerwca, a jej zwieńczeniem będą dwa zamknięte dla publiczności sparingi z reprezentacją Białorusi.

- To wspaniałe móc pracować z młodymi graczami podczas konsultacji w Giżycku. Chcemy przekazać im cenne doświadczenie, które wiąże się z grą w drużynie narodowej. Zawodnicy są bardzo zmotywowani do ciężkiej pracy, dlatego najbliższe dni zapowiadają się wspaniale - tłumaczy trener reprezentacji Polski Mike Taylor, któremu w Giżycku pomagają Marek Łukomski, Piotr Blechacz, Jakub Drozd i Jakub Majewski.

- Podczas konsultacji wspólnie z trenerami chcemy indywidualnie pomóc młodym graczom oraz zmotywować ich do dalszej, ciężkiej pracy. Chcemy, aby mieli świadomość, że mogą mieć duży wkład w polską koszykówkę, a spędzony w Giżycku czas to wspaniała okazja do doskonalenia swoich koszykarskich umiejętności - dodaje Mike Taylor.

Skład reprezentacji Polski seniorów na konsultację w Giżycku



1. Maciej Bender Mercer University

2. Aleksander Dziewa Śląsk Wrocław Basketball SA

3. Bartosz Jankowski GKK Arka SA

4. Michał Kolenda Trefl Sopot SA

5. Mariusz Konopatzki GKK Arka SA

6. Grzegorz Kulka Trefl Sopot SA

7. Jakub Schenk Starogardzki Klub Sportowy SSA

8. Roman Szymański MKS Start SA Lublin

9. Szymon Szymański ROSA SA

10. Igor Wadowski AZS Koszalin SA

11. Aleksander Załucki R8 Basket Kraków sp. z o.o.

12. Filip Zegzuła ROSA SA

Sztab szkoleniowy: