Sekretarz generalny FIBA Patrick Baumann nie żyje

Smutna wiadomość dotarła z Buenos Aires. Podczas młodzieżowych igrzysk olimpijskich zmarł Patrick Baumann, sekretarz generalny FIBA i członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Powodem śmierci był atak serca.

Zdjęcie Patrick Baumann /Getty Images

Baumann zmarł na atak serca w wieku 51 lat w Buenos Aires, gdzie obecnie trwają młodzieżowe igrzyska olimpijskie.

- To bardzo smutny dzień dla całej koszykówki, a także ruchu olimpijskiego. Patrick Baumann był znakomitym liderem koszykówki światowej, przy tym wielkim przyjacielem polskiej koszykówki. Ostatnio gościł w Polsce w kwietniu tego roku przy okazji specjalistycznego panelu na Stadionie Narodowym. Snuliśmy wiele planów na przyszłość. Bardzo trudno będzie go zastąpić - powiedział cytowany przez stronę internetową pzkosz.pl Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Baumann został członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w 2007 roku. Brał udział w pracach różnych komisji dotyczących igrzysk olimpijskich m.in. w 2008, 2012 i 2020 roku. Był też m.in. członkiem Międzynarodowej Rady Arbitrażowej do spraw Sportu.

Baumann był uważany za jednego z głównych pretendentów do sukcesji po obecnym przewodniczącym MKOl Thomasie Bachu.



- To ogromny szok. Nie dociera do nas ta straszna wiadomość - oświadczył Bach, który również przebywa w stolicy Argentyny, gdzie igrzyska młodzieży potrwają do 18 października.