Start i wielki finał 11. edycji Marcin Gortat Camp w Łodzi

Tegoroczna edycja Marcin Gortat Camp rozpocznie i zakończy się w rodzinnym mieście koszykarza NBA - Łodzi. Cykl treningów dla dzieci zainagurowany zostanie 9 lipca, a mecz Gortat Team - Wojsko Polskie zaplanowano na 21 lipca. W tym roku Gortat odwiedzi pięć polskich miast.

Wideo Campy Marcina Gortata również dla niepełnosprawnych (wideo)



"Gortat Camp na stałe wrócił do Łodzi. Startujemy 9 lipca, kiedy Marcin Gortat poprowadzi pierwsze w tej edycji koszykarskie treningi dla najmłodszych mieszkańców. Dzień później odbędą się zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wielkie podsumowanie całego cyklu, czyli mecz gwiazd Gortat Team z Wojskiem Polskim rozegrany zostanie 21 lipca w naszej Atlas Arenie" - ogłosił na wtorkowej konferencji prasowej wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

Prezes Fundacji MG13 Jakub Kopeć poinformował, że 11. edycja Marcin Gortat Camp, których ideą jest promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży zagości w pięciu polskich miastach. Środkowy Washington Wizards i zaproszeni przez niego zawodnicy oraz szkoleniowcy NBA z koszykarskimi treningami przeznaczonymi dla dzieci w wieku 9-13 lat oraz nastolatków mających już kontakt z dyscypliną (14-17, program Klinika Junior NBA) przyjadą również do Włocławka (12 lipca), Rumii (13 lipca), Warszawy (16 lipca) i Lubina (18 lipca).

"W każdym campie będzie mogło wziąć udział ok. 150 dzieci. W popołudniowych zajęciach Junior NBA Clinic będzie ich mniej, bo są one przeznaczone dla nastolatków grających już w koszykówkę. W tym roku zaplanowaliśmy tylko jeden trening dla niepełnosprawnych dzieci, który odbędzie się w Łodzi i weźmie w nim udział ok. 60 uczestników z całej Polski" - wyjaśnił Kopeć.

Zdjęcie Marcin Gortat / AFP

Zgłoszenia dla uczestników wystartują 1 czerwca za pośrednictwem strony internetowej fundacji - www.mg13.com.pl.

Łódź po raz drugi będzie miastem finałowym organizowanych przez jedynego polskiego gracza występującego w NBA campów, których kulminacyjnym punktem jest rozgrywane od 2012 roku charytatywne spotkanie koszykarzy NBA oraz gwiazd sportu i show-biznesu z polskimi żołnierzami.

"W tym roku wśród zaproszonych przez Marcina gości na pewno nie zabraknie znanych sportowców, gwiazd muzyki, aktorów. Na razie mogę zdradzić, że wśród nich będą m.in. piłkarze naszej reprezentacji. Mam nadzieję, że do Łodzi przyjadą, jako medaliści mistrzostw świata" - zapowiedział Kopeć.

Przed rokiem zespół celebrytów Gortat Team w obecności ok. 8 tysięcy widzów pokonał Wojsko Polskie 77:71. Na parkiecie Atlas Areny wystąpili m.in.: aktorzy Agnieszka Włodarczyk, Maciej Musiał i Piotr Stramowski, piosenkarka Kasia Kowalska, kompozytor Radzimir Dębski, raper Rahim, tenisistka Urszula Radwańska, siatkarze Mariusz Wlazły i Piotr Gruszka, czy były bramkarz Realu Madryt Jerzy Dudek.

Początek meczu zaplanowany jest na godz. 15, a w jego przerwie tradycyjnie odbędzie się konkurs, w którym wezmą udział MVP wszystkich tegorocznych campów. Nagrodą będzie wyjazd do USA na mecz ligi NBA.

Terminarz Marcin Gortat Camp 2018: