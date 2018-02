Stelmet Enea BC Zielona Góra w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Mistrzowie Polski, koszykarze Stelmetu, w ostatnim meczu grupowym Ligi Mistrzów przegrali na wyjeździe z CEZ Nymburk 70:84, ale dzięki porażce Sidigasu Avellino w Bonn awansowali do 1/8 finału tych rozgrywek. Rywala w ćwierćfinale zielonogórzanie poznają 14 lutego.

Zdjęcie Eugene Lawrence i Vladimir Dragicević /Newspix

Stelmet Enea BC fatalnie rozpoczął zmagania w europejskich pucharach, ale po przejęciu zespołu przez Andrieja Urlepa z drużyny, która walczyła o uniknięcie ostatniego miejsca w grupie D Ligi Mistrzów, stał się klubem mającym realne szanse na miejsce w gronie 16 najlepszych ekip Ligi Mistrzów.

Zielonogórzanie, którzy wygrali cztery ostatnie mecze w europejskich pucharach, do wyjścia z grupy potrzebowali wyjazdowego zwycięstwa z 14-krotnymi mistrzami Czech Cez Nymburk lub porażki Sidigasu Avellino w równolegle rozgrywanym spotkaniu w Bonn.

Wspierani przez blisko 200 kibiców z Zielonej Góry goście niemal od początku spotkania mieli problem z zabezpieczeniem własnej tablicy. Grający szybko, często chaotycznie rywale, mieli wiele okazji do ponawiania akcji, na skutek czego pierwsze minuty to akcje punkt za punkt. Gra Stelmetu Enei w tym fragmencie spotkania opierała się na dogrywaniu piłki do Vladimira Dragicevicia, który albo starał się atakować kosz, albo dogrywał na obwód, gdzie czekali jego koledzy z drużyny.

Niemal w każdym fragmencie boiska starał się być widoczny były reprezentant Polski a obecnie zawodnik Kosowa Dardan Berisha, co nie zawsze wychodziło na dobre miejscowym. 29-latek nie tylko decydował się na szalone rzuty w swoim stylu, ale również prowadził grę bądź był aktywny w polu trzech sekund.

Przyjezdni pod koniec pierwszej kwarty prowadzili 20:16, ale w kolejnych minutach ich gra wyglądała źle. Ludzie Urlepa nie trafiali prostych rzutów spod kosza, sami narażając się na odpowiedzi rywali z dystansu. Kolejny fragment zawodów CEZ wygra aż 19:1 i mistrzowie Polski znaleźli się w bardzo trudnym położeniu.

Po zmianie stron Stelmet Enea próbował odrabiać straty, ale przewaga prowadzonych przez Kendricka Raya (21 pkt, 3 zbiórki i 3 asysty) rywali w żadnym momencie nie była zagrożona. Mimo 5 strat niezłe zawody rozegrał też autor 15 punktów i 5 zbiórek Dardan Berisha.

Najlepszym punktującym Stelmetu Enei był Dragicević (16 pkt i 8 zbiórek).

Drogę do fazy pucharowej Ligi Mistrzów klubowi z Winnego Miasta otworzyła porażka Sidigasu Avellino w Bonn. Telekom Baskets przegrywał w czwartej kwarcie już 60:68, ale zdołał rzucić 11 punktów z rzędu i wygrał po nerwowej końcówce.

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 14 lutego. Spotkania w systemie mecz i rewanż zaplanowano na 6/7 oraz 13/14 marca.

CEZ Nymburk - Stelmet Enea BC Zielona Góra 84:70 (20:21, 27:14, 16:17, 21:18)

CEZ Nymburk: Kendrick Ray 21, Dardan Berisha 17, Eugene Lawrence 12, Petr Benda 9, Jaromir Bohacik 6, Pavel Pumprla 6, Vojtech Hruban 6, Martin Kriz 4, Alexander Davis 2, Tomas Vyoral 1, Martin Kolar 0, Boris Barac 0;

Stelmet BC Zielona Góra: Vladimir Dragicevic 16, Przemysław Zamojski 14, Thomas Kelati 10, Adam Hrycaniuk 8, Edo Muric 6, Łukasz Koszarek 5, Jarosław Mokros 3, Martynas Gecevicius 3, Nikola Markovic 3, Alejandro Hernandez 2, James Florence 0, Filip Matczak 0;

aw