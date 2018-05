Wąski skład reprezentacji Polski kobiet 3x3

Do ośmiu nazwisk zawęził skład reprezentacji Polski kobiet 3x3 trener Włodzimierz Augustynowicz. W dniach 18 – 20 maja kadra seniorek przygotowywać się będzie na zgrupowaniu szkoleniowym w Giżycku.

Kadra narodowa 3x3 seniorek będzie przygotowywać się do turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy 3x3, który odbędzie się w dniach 29-30.06.2018 r. we francuskim Poitiers.

W przypadku awansu biało-czerwone zagrają w Mistrzostwach Europy 3x3, które odbędą się w dniach 14-16.09.2018 r. w Bukareszcie (Rumunia).



Planowany kalendarz przygotowań Kadry Narodowej 3x3 Seniorek do turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy 3x3:

1. Konsultacja szkoleniowa COS Giżycko - 18-20.05.2018

2. Konsultacja szkoleniowa COS Giżycko - 24-27.05.2018

3. Turniej BIG TWELVE Voiron, Francja - 1-3.06.2018 r.

Skład reprezentacji Polski seniorek 3x3 na zgrupowanie w Giżycku:

Jakubiuk Anna (Basket 90 Gdynia)



Kosalewicz Jastina (AZS Uniwersytet Gdański)



Kuras Angelika (AZS Uniwersytet Gdański)



Podgórna Kamila (Basket 90 Gdańsk)



Szczurewska Karina (AZS Uniwersytet Gdański)



Szloser Alicja (Enea AZS Poznań)



Ossowska Jowita (Basket 90 Gdynia)



Stępień Agata (PGE MKK Siedlce)



Trener:

Włodzimierz Augustynowicz