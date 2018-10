Wisła CanPack Kraków zrobiła krok w kierunku Euroligi

Jest duża szansa na dwa polskie zespoły w fazie grupowej kobiecej Euroligi. Pewne występu w tych elitarnych rozgrywkach są mistrzynie Polski CCC Polkowice, a mały krok wykonała we wtorek Wisła CanPack. Krakowianki zremisowały na wyjeździe z Olympiacosem Pireus 63:63. Rewanż w Krakowie 12 października.

Na inaugurację rozgrywek ligowych Wisła CanPack bez żadnych problemów pokonała wysoko Sunreef Yachts Politechnikę Gdańską, dzięki czemu została pierwszym liderem Energa Basket Ligi Kobiet. Zgodnie z formuła rozgrywek przez cały mecz na boisku musiała przebywać przynajmniej jedna zawodniczka z polskim paszportem. Ta zasada nie obowiązuje jednak w kwalifikacjach do Euroligi, na skutek czego wśród dziesięciu zawodniczek, które poleciały na mecz do Pireusu, były tylko trzy koszykarki znad Wisły. Łącznie na boisku spędziły 7,5 minuty.

Lepiej rozpoczęły mecz miejscowe, które w połowie drugiej kwarty wyszły na prowadzenie 9:2. Jeszcze przed zakończeniem pierwszej części meczu przewagę uzyskały krakowianki, trafiając kilka rzutów w okolicach linii rzutów wolnych.

Także druga kwarta zakończyła się niewielką przewagą Wisły CanPack, ale tym razem mocną stroną przyjezdnych okazały się rzuty z dystansu. Na cztery próby podopieczne Krzysztofa Szewczyka trafiły trzy, dzięki czemu na przerwę schodziły prowadząc 32:29.

Wyśmienicie Wisła CanPack wypadła w trzeciej odsłonie, niemal od początku do końca nadając ton rywalizacji na boisku. W tym fragmencie zawodów wiele akcji dwójkowych kończyło się łatwymi punktami spod kosza, bądź wejściami bez opieki obrońcy w pole trzech sekund.

Przewaga krakowianek w pewnym momencie urosła już do 16 punktów (49:33), ale w kolejnych minutach Wisła CanPack zaczęła popełniać proste błędy, co napędziło rywalki do lepszej gry.

Olympiacos pobudziła Aikaterina Sotiriou, która choć sama przechwyciła tylko jedną piłkę, aktywną obroną wyraźnie wybiła z rytmu zawodniczki Krzysztofa Szewczyka. Po trójce z faulem doświadczonej reprezentantki Grecji miejscowe objęły prowadzenie 56:55 a następnie powiększyły je do czterech punktów.

We właściwym momencie krakowianki trafiły jednak dwie trójki, dzięki czemu ponownie odzyskały prowadzenie. Niemal równo z końcową syreną do wyniku 63:63 wejściem pod kosz doprowadziła Pinelopi Pavlopoulou.

Mimo aż 7 strat na uwagę zasługuje double-double rozgrywającej Wisły CanPack Jordin Elizabeth Canady (10 pkt i 10 asyst). Po 14 punktów dla krakowianek rzuciły Maria Conde i Leonor Del Pilar Rodriguez Manso.

Rewanż 12 października w Krakowie. Zwycięzca tej pary zagra w grupie B Euroligi, gdzie pewne miejsca są już: Perfumerias Avenida (Hiszpania), Dynamo Kursk (Rosja), Carolo Basket (Francja), Sopron Basket (Węgry), Fenerbahce i Hatay BB (oba zespoły Turcja). O miejsce w grupie B rywalizują jeszcze TTT Ryga (Łotwa) i Reyer Wenecja (Włochy).

Olympiakos Pireus - Wisła CanPack Kraków 63:63 (17:19, 12:13, 12:19, 22:12)

Olympiakos Pireus: Pinelopi Pavlopoulou 12, Aikaterina Sotiriou 12, Lykendra Johnson 10, Jessica Thomas 10, Evdokia Stamati 8, Anna Spyridopoulou 6, Mirna Mazic 5, Maria Aftzi 0, Afroditi Kosma 0.



Wisła CanPack Kraków: Maria Conde 14, Leonor Rodriguez 14, Mercedes Russell 12, Jordin Canada 10, Maria Araujo 7, Sabina Oroszova 6, Anna Jakubiuk 0, Bozica Mujovic 0, Klaudia Niedźwiedzka 0.