Żeńskie drużyny poznały rywali w europejskich pucharach

Podczas czwartkowego losowania w Monachium sześć drużyn Energa Basket Ligi Kobiet poznało swoich rywali w europejskich pucharach.

Zdjęcie CCC Polkowice /Newspix

W fazie grupowej Euroligi bezpośrednie miejsce otrzymał mistrz Polski CCC Polkowice. Wisła CanPack Kraków zagra w kwalifikacjach do Euroligi, natomiast Basket 90 Gdynia w kwalifikacjach do Europucharu. W Europucharze Polskę na pewno reprezentować będą Artego Bydgoszcz, Energa Toruń i InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp.

Reklama

- Losowanie nie było dla nas najgorsze. Dobrze wygląda to pod względem geograficznym, nie będziemy mieli wielu dalekich wyjazdów. Sportowo - wiadomo, że UMMC Jekaterynburg to bardzo silna drużyna, z pewnością jeden z faworytów do zwycięstwa w całych rozgrywkach. Trochę to “wróżenie z fusów”, ponieważ nie znamy pełnych składów drużyn. Wydaje się jednak, że takie zespoły jak ZVVZ USK Praga, Tango Bourges, Famila Basket Schio czy Castors Braine powinny być w naszym zasięgu - mówi na oficjalnej stronie ligi prezes Zarządu CCC Polkowice Wiesław Kozdroń.

Faza grupowa Euroligi:

grupa A

UMMC Jekaterynburg, ZVVZ USK Praga, Tango Bourges, Famila Basket Schio, Castors Braine, CCC Polkowice, zespół z kwalifikacji (Nadieżda/Cukurova), zespół z kwalifikacji (ESBVA-LM - Atomeromu-TARR KSC)

grupa B

Dynamo Kursk, Fenerbahce Stambuł, Sopron Basket, CB Avenida Salamanka, Hatay BB, Flammes Carolo Basket, zespół z kwalifikacji (Wisła CanPack/Olympiacos), zespół z kwalifikacji (Umana Reyer - TTT)

kwalifikacje

Wisła CanPack Kraków - Olympiacos SFP Pireus

Nadieżda Orenburg - Cukurova Basketbol

ESBVA-LM - Atomeromu-TARR KSC Szekszard

Umana Reyer Wenecja - TTT Ryga

Faza grupowa Europucharu:

grupa A

Spartak Vidnoje, Artego Bydgoszcz, InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp., Sodertalje

grupa B

Galatasaray, PBC MBA Moskwa, Energa Toruń, zespół z kwalifikacji (Spartak MO/Niki Lefkadas)

grupa C

słabsza drużyna z kwalifikacji Euroligi (Wisła CanPack/Olympiacos), Besiktas JK, Tsmoki Mińsk, Inventa Kursk

grupa D

Mersin, Jenisej Krasnojarsk, Sepsi-SIC, zespół z kwalifikacji (Basket 90 - Orman)

kwalifikacje do Europucharu

Basket 90 Gdynia - Orman Genclik