El. MŚ: Drugi etap Polacy rozpoczną na wyjeździe z Włochami

Polscy koszykarze wyjazdowym meczem z Włochami rozpoczną 14 września drugi etap kwalifikacji do mistrzostw świata 2019. Trzy dni później w Ergo Arenie w Gdańsku podejmą Chorwację. Eliminacje zakończą się 25 lutego 2019 roku.



Polacy awansowali do tej fazy z drugiego miejsca w grupie C, w której mieli bilans trzech zwycięstw i trzech porażek.



Nową grupę J utworzyły (z zaliczeniem wyników z pierwszego etapu) trzy najlepsze drużyny grupy C: Litwa, Polska i Węgry oraz grupy D: Włochy, Holandia i Chorwacja. W tej fazie rywalizować będą ze sobą przeciwnicy, którzy nie spotkali się w pierwszym etapie.



Spotkania ponownie będą rozgrywane we wrześniu (13-14 i 16-17), listopadzie (29-30), grudniu (2-3) 2018 oraz lutym (21-22 i 24-25) 2019 roku.



W MŚ 2019 po raz pierwszy wystartują 32 ekipy. W Europie do rywalizacji o udział w mundialu przystąpiły 32 drużyny. Awans z dwustopniowych kwalifikacji uzyska 12 - po trzy najlepsze z czterech nowo utworzonych grup.



Mundial odbędzie się w Chinach od 31 sierpnia do 15 września 2019 r. Osiem czołowych drużyn mundialu zagwarantuje sobie udział w turnieju olimpijskim w Tokio 2020. Pewnym uczestnikiem jest także Japonia jako gospodarz igrzysk.



Mike Taylor (trener reprezentacji Polski): "Zanim zaczniemy mówić o meczu, chciałbym złożyć kondolencje koszykarskiej społeczności w Kosowie. Ta drużyna w ostatnich latach opowiedziała bardzo pozytywną historię, ale niedawna sytuacja (śmierć jednego z reprezentantów w wypadku samochodowym - PAP) jest bardzo smutna. Mimo tego Kosowo grało bardzo twardo. Jestem zadowolony z tego jak się zaprezentowaliśmy - byliśmy skoncentrowani i odnieśliśmy dobre, zespołowe zwycięstwo".



Karol Gruszecki (reprezentant Polski): "Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Niedawne wydarzenia z pewnością nie były łatwe dla naszych przeciwników, wielki szacunek dla nich. Walczyli. Mają kilku świetnych zawodników, trudno było ich zatrzymać. Ostatecznie jednak zwyciężyliśmy i będziemy przygotowywać się do kolejnej rundy kwalifikacji".



Brad Greenberg (trener reprezentacji Kosowa): "Gratulacje dla Polski. Mieli bardzo dobrą skuteczność. To doświadczona drużyna. Koszykarze znają się i świetnie współpracują ze sobą. Mieliśmy problemy z obroną. Z emocjonalnego punktu widzenia jest niesamowite to, co w ostatnich dniach zrobili moi zawodnicy. Mecze z Węgrami i Polską to było coś więcej niż koszykówka. Wszyscy próbowali poradzić sobie z sytuacją i mieli poszkodowanych w sercach".



Dardan Berisha (reprezentant Kosowa): "Myślami byliśmy z rodzinami poszkodowanych. Przygotowania do ostatnich spotkań nie były normalne, pełne. Daliśmy z siebie jednak wszystko to, co mogliśmy. Rywale wygrali zasłużenie. Jesteśmy dumni z miejsca, w którym jesteśmy i z tego, że możemy rywalizować z takim drużynami w mistrzostwach świata".



Terminarz meczów Polski w drugim etapie kwalifikacji:



14 września



Włochy - Polska



Reklama

17 września



Polska - Chorwacja



29 listopada



Holandia - Polska



2 grudnia



Polska - Włochy



22 lutego 2019



Chorwacja - Polska



25 lutego 2019