El. MŚ koszykarzy. Polska - Chorwacja 79:74

Wzmocniona czterema graczami z NBA reprezentacja Chorwacji nie sprostała w Ergo Arenie Polsce w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata w 2019 roku w Chinach. Nasz zespół wygrał 79:74 i jest w grze o wyjazd na mundial.

Po porażce w Bolonii z Włochami reprezentacja Polski znalazła się w trudnym, ale nie beznadziejnym położeniu w kwalifikacjach do mistrzostw świata w 2019 roku. Do uzyskania większego spokoju w walce o bilety na turniej w Chinach nasz zespół potrzebował wygranej ze znajdującą się wyżej w rankingu Chorwacją.



Zespół z Bałkanów wrześniowe okienko reprezentacyjne Międzynarodowej Federacji Koszykówki potraktował bardzo prestiżowo. Korzystając z przerwy w rozgrywkach NBA do zespołu dołączyło czterech graczy z NBA: Bojan Bogdanović, Dario Sarić, Ante Zizić i Ivica Zubac, którzy mieli przyczynić się do dwóch zwycięstw. Mimo przewagi własnego parkietu Chorwacja nie sprostała Litwie, na skutek czego do Polski przyjechała również mocno zmotywowana.



Spotkanie lepiej rozpoczęli zawodnicy Mike’a Taylora, którzy po trafieniu Adama Waczyńskiego objęli prowadzenie 6:2. Dysponujący przewagą wzrostu oraz doświadczenia w międzynarodowej koszykówce Chorwaci od pierwszych minut starali się dogrywać piłki w kierunku pola trzech. Początkowo nie potrafił wykorzystać tego 21-letni środkowy Los Angeles Lakers Ivica Zubac, ale jego zmiennik i rówieśnik Ante Zizić dobrze wprowadził się do gry.



Od tego momentu mecz toczył się kosz za kosz. Raz na prowadzeniu znajdowali się "Biało-Czerwoni", innym razem punkt, bądź dwa więcej mieli podopieczni znanego z pracy w MKS Dąbrowa Górnicza Drażena Anzulovicia.

Polakom brakowało nieco wsparcia wśród graczy wchodzących z ławki, ponieważ z szóstki rezerwowych, którzy pojawili się w pierwszej połowie na boisku, piłkę w koszu, potrafił umieścić tylko Michał Sokołowski.



W połowie drugiej kwarty Chorwaci wypracowali pięciopunktową przewagę (27:32), którą walczący o każdy centymetr parkietu Polacy potrafi zniwelować w trzeciej kwarty. Skuteczny z dystansu był wówczas Adam Waczyński, który trafił dwie trójki, a siłę fizyczną pod koszem wykorzystywał Adam Hrycaniuk.



Nasz zespół w trzeciej odsłonie miał okazję, aby wyjść na prowadzenie, ale piłka nie znalazła drogi do kosza po rzucie Kamila Łączyńskiego.

Rozgrywający Anwilu Włocławek w ostatniej odsłonie potrafił jednak odnaleźć ustawionego na obwodzie Mateusza Ponitkę, który trafiając trójkę wyprowadził Polaków na prowadzenie 59:58.

Kilka minut później zagranie duetu Łączyński - Adam Hrycaniuk poderwało nawet najbardziej stonowanych kibiców w Ergo Arenie. 29-letni koszykarz dograł piłkę pomiędzy trzech obrońców rywali, po czym środkowy Stelmetu Enei BC Zielona Góra efektownie trafił z faulem. Polacy objęli wówczas prowadzenie 64:62 i uwierzyli w swoje możliwości w ataku. Nasz zespól nie pomylił się w trzech kolejnych akcjach w ataku, dzięki czemu po trójce A.J. Slaughtera na trzy minuty przed końcem doprowadził do wyniku 75:67, a Amerykanin wracając do obrony zaczął podskakiwać w geście radości.



Zbyt wcześnie. Zadziorni Chorwaci nie zrazili się taką przewagą Polaków i szybko zmniejszyli straty do Polaków do jednego punktu. W ostatniej minucie każda ze stron miała szansę na przechylenie wyniku na swoją korzyść, ale w kluczowym momencie emocji na wodzy nie potrafił utrzymać Bogdanović. W niesportowy sposób sfaulował A.J. Slaughtera, za co rywale zostali ukarani dwoma rzutami wolnymi i piłką z boku.



Zawodnik Asvel Villeurbanne trafił oba wolne, po czym Polacy utrzymywali piłkę tak długo, jak tylko się dało, do końcowej syreny utrzymując korzystną dla siebie przewagę.



Kolejne reprezentacyjne okienko zaplanowano na przełom listopada i grudnia. Polacy mają bilans 4-4 i zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy J. Awans do mistrzostw świata uzyskają trzy najlepsze zespoły.



Z Ergo Areny - Adam Wall

Polska - Chorwacja 79:74 (21:21, 10:15, 23:22, 25:16)

Polska: Waczyński 21, Hrycaniuk 14, Slaughter 12, Ponitka 12, Cel 7, Sulima 6, Sokołowski 5, Łączyński 2, Gielo 0, Witliński 0, Gruszecki 0.

Chorwacja: Bogdanović 22, Sarić 17, Zizić 13, Stipcević 6, Zubac 6, Ramljak 4, Simon 3, Zubcić 3, Mustapić 0, Bilinovac 0.