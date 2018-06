El. MŚ koszykarzy. Polska - Litwa 61:79

Litwa okazała się lepsza od Polski w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata 2019. W położonej na granicy Gdańska i Sopotu Ergo Arenie "Biało-Czerwoni" przegrali 61:79 , ale pomimo porażki zagrają w kolejnej fazie eliminacji. Na zakończenie pierwszej fazy Polacy zmierzą się w Prisztinie z Kosowem.

Wzorem piłki nożnej Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) po 14 latach wróciła do systemu rozgrywania kwalifikacji do imprez mistrzowskich w trakcie rozrywek ligowych. Dwa pierwsze okienka reprezentacyjne wiązały się ze sporymi zgrzytami na linii FIBA a prowadzącą najmocniejsze klubowe rozgrywki w Europie Euroligą. Z tego powodu koszykarze biorący udział w tych zmaganiach nie przyjeżdżali na kadrę, gdyż terminy meczów kolidowały z harmonogramem spotkań ich drużyn. Od początku było też wiadomo, że do składu reprezentacji nie będą mogli dołączyć koszykarze na co dzień grający w NBA.

Dopiero ostatnie okienko umożliwiło reprezentacjom rozgrywanie spotkań w najsilniejszych składach. Wykorzystali to m.in. Litwini, którzy w pierwszym spotkaniu w Kłajpedzie grali w mocno rezerwowym składzie i dopiero do Ergo Areny przywieźli swoich czołowych graczy.

Problem konfliktu Euroligi z FIBA naszą kadrę dotyczył w ograniczonym, ale za to bardzo istotnym stopniu. W składzie "Biało-Czerwonych" w czterech pierwszych meczach zabrakło ogranego w hiszpańskiej ACB oraz na międzynarodowych parkietach Adama Waczyńskiego.

Torunianin powrócił do gry w drużynie narodowej na ostatnie przed wakacjami okienko reprezentacyjne. Swoją nieobecność na wcześniejszych meczach kadry konfliktem organizacji zarządzających koszykówką tłumaczył również A.J. Slaughter, który reprezentował Polskę na dwóch wcześniejszych EuroBasketach. Amerykanin z polskim paszportem początkowo potwierdzał swoją obecność na zgrupowaniu, ale ku zaskoczeniu sztabu nie przyjechał. Z powodów zdrowotno-osobistych zabrakło również innego pierwszopiątkowego gracza Damiana Kuliga.

Polacy rozpoczęli mecz w imponującym stylu. Dobra skuteczność za trzy punkty (3 na 3) w połączeniu z niezłą obroną pola trzech sekund sprawiły, że w połowie pierwszej kwarty zespół Mike’a Taylora prowadził 13:6.

Litwini od pierwszych minut konsekwentnie starali się grać blisko kosza, gdzie swoją przewagę wzrostu oraz doświadczenia z parkietów NBA mieli wykorzystać Domantas Sabonis oraz Jonas Valanciunas. Początkowo nasi reprezentanci nieźle radzili sobie z ich pilnowaniem, w czym spora zasługa m.in. Adama Hrycaniuka, który wykorzystywał swoją nieustępliwość w obronie.

Na nasze nieszczęście Valanciunasa nie zniechęciły nawet dwa przestrzelone wolne oraz niewykorzystany wsad. Koszykarz Toronto Raptors do przerwy rzucił 5 punktów i miał 7 zbiórek, ale skupioną na nim uwagę obrońców wykorzystywali inni gracze. Skuteczny był Sabonis 9 punktów i 5 zbiórek a dobrze grę prowadził Mantas Kalnietis – 5 asyst.

Litwini drugą kwartę wygrali 22:8, prowadząc do przerwy 36:25. Aż 28 punktów w pierwszej połowie rzucając z pola trzech sekund. W naszym zespole najskuteczniejszym strzelcem był dawno nie widziany w kadrze Maciej Lampe, który uzyskał 7 punktów.

Gdy na początku trzeciej kwarty Litwa wyszła na czternastopunktowe prowadzenie, wydawało się, że mający w drugiej odsłonie problemy w ataku Polacy, nie zdołają już radykalnie zmniejszyć dystansu do rywali.

"Biało-Czerwoni" jednak walczyli i to w niezłym stylu. Po "trójkach" Waczyńskiego oraz Michała Sokołowskiego, który wykorzystał przechwyt Łukasza Koszarka, nasz zespół zmniejszył straty do czterech punktów (47:51).

Niestety znów dużą aktywność i co gorsze dla nas skutecznością wykazali się w polu trzech sekund Sabonis i Valanciunas. Dwie litewskie wierze nie tylko skutecznie broniły dostępu do swojego kosza, to jeszcze wykorzystywały akcje pod atakowanym bądź umiejętnie odgrywały do lepiej ustawionych kolegów. Po drugiej asyście z rzędu w czwartej kwarcie Valanciunas wymownie spojrzał tylko w kierunku ławki, po czym pokazał na oczy dając do zrozumienia kolegom, że dostrzega ich ustawienie na boisku. Litwini w tym momencie prowadzili 69:53.

Zespół Mike’a Taylora do końca starał się odrobić straty, ale zwłaszcza pod koszem zabrakło mu siły rażenia w ataku. Brak punktów podkoszowych mocno utrudniał zaś grę w ataku graczom obwodowym.

Duet Sabonis-Valanciunas wspólnie rzucił 28 punktów, zebrał 14 piłek, miał 4 asysty i 3 bloki.

W naszym zespole po raz kolejny na słowa uznania zasłużył Mateusz Ponitka, który w charakterystycznym dla siebie stylu wbijał się pod kosz, zdobywając w ten sposób większość ze swoich 20 punktów.

Ostatnie spotkanie kwalifikacji w trzecim okienku reprezentacyjnym nasza kadra rozegra 1 lipca w Prisztinie z Kosowem. Rywale nie wygrali jeszcze meczu w eliminacjach, a w ostatnich dniach dotknęła ich ogromna tragedia jaką była śmierć jednego z reprezentantów. Dzień po swoich 27. urodzinach w wypadku samochodowym zginął zmierzający na zgrupowanie Gazmend Sinan a trzech innych jadących z nim zawodników zostało rannych. Z tego powodu Kosowo próbowało nawet przełożyć mecze z Węgrami i Polską, ale nie zgodziła się na to FIBA.

W kolejnej fazie kwalifikacji zagrają po trzy najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Drużyny rywalizujące w grupie C, w której gra Polska, połączą się z trzema najlepszymi reprezentacjami z grupy D (Włochy, Holandia, Chorwacja i Rumunia). Mecze odbędą się we wrześniu i listopadzie 2018 oraz lutym 2019, a wyniki z pierwszej fazy będą zaliczone do tabeli końcowej. Kwalifikację do mistrzostw świata zdobędzie najlepsza trójka.

Po meczu powiedzieli:

Mike Taylor (trener reprezentacji Polski): "Gratulacje dla zespołu Litwy, to było zasłużone zwycięstwo. Mentalnie przygotowywaliśmy się na walkę o zwycięstwo, ale graliśmy dziś z bardzo silnym rywalem, o czym świadczy pozycja w tabeli i dotychczasowy bilans. Przeciwnicy grali lepiej w ataku. My generalnie walczyliśmy, biegaliśmy. Chcę oddać szacunek mojemu zespołowi. Mogę być zadowolony, bo podjęliśmy walkę.

- Naszym największym problemem w meczu była przewaga rywala po koszem - Valanciunas i Sabonis to znakomici gracze, tak jak rezerwowy Kuzminskas, który również robił różnicę. Zasadniczą różnicą była jakość wysokich graczy. Litwini wygrali zbiórki 38:29".

Adam Waczyński (kapitan reprezentacji Polski): "Zaczęliśmy naprawdę dobrze, prowadzeniem 7:0. Do przerwy przegrywaliśmy już jednak 11 punktami. Rywale grali agresywnie, kontrolowali grę. W drugiej części doszliśmy ich na kilka punktów, ale w decydujących momentach nie egzekwowaliśmy dobrze wypracowanych akcji. Stąd wysoka porażka".

Aaron Cel (Polska): "Trudno mówić o jakimkolwiek postępie. W Kłajpedzie przegraliśmy 20 punktami, teraz było 18. Bardzo ciężko pracowaliśmy w minionym tygodniu, podeszliśmy do meczu bardzo poważnie. Dziś daliśmy z siebie wszystko, ale jesteśmy widocznie na takim poziomie, że z Litwą w najsilniejszym składzie nie mieliśmy szans wygrać".

Dainius Adomaitis (trener reprezentacji Litwy): "Mentalność obrońców naszej drużyny i agresywna postawa były kluczem do wygranej. Polacy od dawna pracują z tym samym trenerem, mają dużo możliwości ofensywnych, ale daliśmy radę. Rywale, głodni sukcesu, zaczęli od 7:0. Spodziewaliśmy, że tak może być. Tym bardziej, że spudłowaliśmy na początku kilka rzutów. Zwiększyliśmy w tym momencie agresywność w obronie. To poskutkowało.

Domantas Sabonis (Litwa): "Trener powiedział w szatni, że rywale wyjdą do gry z wielką agresją, że nie będzie łatwo i czeka nas walka przez cały mecz. Tak było. Trenerzy wykonali wielką pracę. My, grający w NBA, pracowaliśmy razem z drużyną trzy dni, udało się nam dobrze przygotować, szczególnie przydała się wielka praca mentalna ze sztabem szkoleniowym".



Polska - Litwa 61:79 (17:14, 8:22, 22:17, 14:26)

Polska: Mateusz Ponitka 16, Łukasz Koszarek 8, Maciej Lampe 7, Adam Waczyński 6, Michał Sokołowski 6, Aaron Cel 6, Tomasz Gielo 5, Adam Hrycaniuk 4, Kamil Łączyński 3, Karol Gruszecki 0, Marcel Ponitka 0, Dominik Olejniczak 0.

Litwa: Domantas Sabonis 17, Adas Juskevicius 14, Jonas Valanciunas 11, Arturas Gudaitis 11, Jonas Maciulis 8, Mindaugas Kuzminskas 5, Mantas Kalnietis 4, Lukas Lekavicius 4, Eimantas Bendzius 3, Renaldas Seibutis 2, Rokas Giedraitis 0, Marius Grigonis 0.