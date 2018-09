El. MŚ koszykarzy: Włochy - Polska 101:82

Koszykarska reprezentacja Polski mężczyzn przegrała w piątek w Bolonii z Włochami 82:101 (25:25, 27:29, 13:19, 17:28) w meczu eliminacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw świata. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają w poniedziałek 17 września, gdy w Gdańsku podejmą Chorwację.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka 3 na 3 i TAAAKIE wsady. Wideo Eurosport

Piątkowy mecz w Bolonii rozpoczął drugą fazę eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Chinach. Polacy przystąpili do niego z trzeciego miejsca w grupie J, w której na starcie liczą się punkty zdobyte w pierwszej fazie. Włosi zajmowali drugą pozycję i wyprzedzali nas o jeden punkt.

Reklama

Pierwsza połowa spotkania upłynęła pod znakiem bardzo wyrównanej gry i niesamowitej skuteczności obu drużyn w rzutach za 3 punkty. Gospodarze w tej części trafili 10 z 15 prób z dystansu, z kolei nasi koszykarze odpowiedzieli dziewięcioma celnymi rzutami. Znakomicie prezentował się zwłaszcza rozgrywający "Biało-Czerwonych" A.J.Slaughter, który wykorzystywał zamiany krycia i trafiał ponad wysokimi Włochami. Naturalizowany Amerykanin nie pomylił się przy żadnej z sześciu prób rzutów, z których cztery oddane były zza linii 6.75 metra. Dobrą zmianę w naszym zespole dali również rezerwowi: Tomasz Gielo i Kamil Łączyński, który na zakończenie pierwszej kwarty trafił z ponad 10 metrów.

Druga połowa rozpoczęła się przy stanie 54:52 dla gospodarzy, którzy od jej początku znacznie agresywniej zaczęli grać w obronie. Dzięki temu odrzucili od kosza polskich zawodników, którzy punktowali najczęściej po indywidualnych akcjach Slaughtera czy Łączyńskiego. Brakowało za to trochę skutecznych zagrań Mateusza Ponitki i Adama Waczyńskiego. Tę część gry Włosi wygrali 19:13 i po 30 minutach prowadzili 73:65.

Podopieczni Romeo Sacchettiego nie pozwolili wydrzeć sobie wygranej w ostatniej kwarcie. W jej pierwszych minutach nasi reprezentanci postawili rywalom bardzo mocne warunki w defensywie, sami nie byli jednak w stanie punktować na tyle często, by odrobić straty. Gdy z kolei ponownie wstrzelił się Slaughter (28 pkt w całym spotkaniu), którego skuteczne akcje zmniejszyły straty do pięciu punktów, to za trzy z czystych pozycji trafiali rywale. Imponował tym zwłaszcza najskuteczniejszy wśród nich Amedeo Della Valle (28 pkt), który w całym spotkaniu aż osiem razy trafił z dystansu. W ostatnich minutach Polacy zupełnie oddali rywalom pole i ostatecznie przegrali różnicą aż 19 punktów (82:101).

W poniedziałek 17 września w swoim kolejnym spotkaniu eliminacyjnym Polska zagra w Gdańsku przeciwko Chorwacji. Bałkański zespół w piątek przegrał w Osijeku z prowadzącą w grupie J Litwą 83:84. W innym spotkaniu tej grupy Holandia uległa Węgrom 59:74.

Włochy - Polska 101:82 (25:25, 29:27, 19:13, 28:17)

Włochy: Amedeo Della Valle 28, Pietro Aradori 16, Jeff Brooks 16, Luigi Datome 14, Nicolo Melli 9, Andrea Cinciarini 8, Brian Sacchetti 5, Awudu Abass 3, Paul Biligha 2, Luca Vitali 0;

Polska: A.J. Slaughter 28, Mateusz Ponitka 13, Adam Waczyński 10, Kamil Łączyński 9, Tomasz Gielo 8, Krzysztof Sulima 6, Adam Hrycaniuk 4, Michał Sokołowski 2, Aaron Cel 2, Kamil Gruszecki 0;

Wojciech Malinowski