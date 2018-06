El. MŚ: Niekorzystny bilans Polaków z Litwinami

Z ośmiu dotychczasowych spotkań o punkty z Litwinami polscy koszykarze wygrali tylko dwa. O poprawienie bilansu i trzecie zwycięstwo będą walczyć w czwartek (godz. 19.00) w Gdańsku w 5. kolejce grupy C kwalifikacji mistrzostw świata 2019.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Jakub Piasecki /Newspix



Pierwszy w historii mecz tych zespołów to półfinał mistrzostw Europy w 1937 r. Wówczas wygrali Litwini 31:25.



Biało-czerwoni pierwsze zwycięstwo odnieśli w 1997 r. w eliminacjach ME, gdy w Białymstoku pokonali utytułowanych rywali 88:69.



W reprezentacji Litwy grali wówczas m.in. Tomas Pacesas, Darius Maskoliunas, Rimas Kurtinaitis (pełnił wtedy funkcję ministra sportu Litwy), Kestutis Sestokas, Saulius Stombergas, Gintaras Einikis, Eurelijus Żukauskas - czołowi zawodnicy Europy, ale w hali Włókniarza potrafili ich pokonać biało-czerwoni, w składzie z m.in. Maciejem Zielińskim, Adamem Wójcikiem, Dominikiem Tomczykiem, Piotrem Szybilskim, Andrzejem Plutą, Tomaszem Jankowskim czy Andrzejem Adamkiem.



Drugi sukces przyszedł podczas ME rozgrywanych w Polsce w 2009 r. W Hali Ludowej we Wrocławiu Polska wygrała grupowy pojedynek 86:75.



Jednym z bohaterów meczu był Michał Ignerski, który na początku czwartej kwarty w 61 sekund trafił trzy razy za trzy punkty, dając drużynie prowadzenie 71:56. Rywale nie byli już w stanie skutecznie odpowiedzieć. Double-double w tamtym spotkaniu uzyskał Maciej Lampe (22 pkt i 10 zbiórek).



Ostatni mecz Polski i Litwy odbył się w ramach trwających eliminacji MŚ 2019. W Kłajpedzie gospodarze, mimo że grali bez swoich czołowych koszykarzy występujących w NBA i Eurolidze, rozgromili biało-czerwonych 75:55.



