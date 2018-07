El. MŚ: Planowa wygrana polskich koszykarzy w Kosowie

Koszykarska reprezentacja Polski wygrała w Prisztinie z Kosowem 103:70 (30:23, 27:11, 23:25, 23:11) w ostatnim meczu grupy C pierwszej fazy eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Chinach. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do kolejnej rundy, która rozpocznie się we wrześniu.

Niedzielne spotkanie przeciwko najsłabszej w grupie C reprezentacji Kosowa Polacy rozstrzygnęli już w pierwszej połowie. W świecącej pustkami hali w Prisztinie gospodarze utrzymywali wynik blisko remisu tylko w początkowych minutach, gdy skutecznością popisywał się Dardan Berisha (17 pkt w całym meczu), były koszykarz nie tylko polskich klubów, ale również naszej reprezentacji, z którą grał na mistrzostwach Europy w 2011 roku. Gdy jednak Berisha usiadł po raz pierwszy na ławce rezerwowych, to od razu zaczęła się uwidaczniać przewaga Polaków. Skutecznością imponował zwłaszcza Adam Waczyński, który już w pierwszych dziesięciu minutach zdobył dwanaście ze swoich szesnastu punktów.

Nasi koszykarze kwestię zwycięstwa, swojego trzeciego w szóstym meczu w grupie C, rozstrzygnęli definitywnie w drugiej kwarcie. Od stanu 32:25 Polacy w ciągu czterech minut zdobyli aż siedemnaście punktów, a sami stracili w tym samym okresie tylko trzy. Udział w tym mieli nie tylko liderzy naszej reprezentacji, ale również jej najmniej doświadczeni gracze, gdyż zarówno Marcel Ponitka, jak i Dominik Olejniczak już w tej odsłonie otrzymali szansę występu od trenera Mike'a Taylora. Biało-czerwoni imponowali zwłaszcza skutecznością w rzutach z dystansu, gdyż trafili w tej części aż dziesięć z siedemnastu takich prób.

Prowadzenie do przerwy 57:34 spowodowało, że w drugiej połowie polscy koszykarze spokojnie kontrolowali spotkanie. Cały czas imponowali jednak znakomitą celnością w rzutach 3-punktowych i ostatecznie zakończyli mecz z aż dwudziestoma udanymi próbami zza linii 6,75 metra. Ostatecznie Polska wygrała w Prisztinie 103:70 (30:23, 27:11, 23:25, 23:11), a najlepszym strzelcem naszej drużyny był Karol Gruszecki (21 pkt). 17 punktów dodał Maciej Lampe, a 16 wspomniany wcześniej Waczyński.

Druga faza eliminacji do przyszłorocznych mistrzostwach świata w Chinach rozpocznie się we wrześniu. W niej Polacy, a także Litwini i Węgrzy, którzy również awansowali z grupy C, dołączą do rywalizacji z trzema najlepszymi drużynami grupy D. W niej pewni awansu przed ostatnią serią spotkań byli już Włosi, a w niedzielny wieczór dołączyli do nich Holendrzy i Chorwaci.

Kosowo - Polska 70:103 (23:30, 11:27, 25:23, 23:11)

Wojciech Malinowski