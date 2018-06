El. MŚ: Polska kadra bez Michała Michalaka na Litwę i Kosowo

Michał Michalak, który w minionym sezonie występował w lidze hiszpańskiej, jako ostatni odpadł ze składu reprezentacji Polski koszykarzy na mecze eliminacji mistrzostw świata z Litwą (czwartek) i Kosowem (niedziela). Taką decyzję podjął trener kadry Mike Taylor.

"Chcę bardzo podziękować Michałowi za jego wysiłek i zaangażowanie w treningach. Grając w lidze hiszpańskiej zrobił duży progres i na pewno pozostaje w gronie zawodników, którzy będą przymierzani do kadry w przyszłości. Mamy jednak nadkomplet obrońców w zespole i ktoś musiał +wypaść+. Wracający do drużyny narodowej Adam Waczyński, Mateusz Ponitka, Karol Gruszecki czy Michał Sokołowski mają więcej doświadczenia reprezentacyjnego, a ten aspekt jest dla nas bardzo istotny" - powiedział na oficjalnej stronie związku amerykański szkoleniowiec.



24-letni Michalak, kapitan reprezentacji Polski, która w 2010 roku w Hamburgu wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata do lat 17, wystąpił dotychczas w 11 meczach drużyny narodowej seniorów i zdobył 60 pkt. W zakończonym sezonie występował w hiszpańskiej ekstraklasie w zespole Tecnyconta Saragossa.



Czwartkowy mecz w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu będzie dla Polaków rewanżem za lutową porażkę w Kłajpedzie 55:75. Faworytami są utytułowani Litwini, w ostatnich latach m.in. mistrzowie (2003) i wicemistrzowie Europy (1995, 2013, 2015), trzykrotni brązowi medaliści igrzysk olimpijskich (1992, 1996, 2000) oraz trzeci zespół mistrzostw świata (2010).



W eliminacjach do przyszłorocznego czempionatu globu prowadzą zdecydowanie z grupie C z kompletem czterech zwycięstw. Polska jest druga z bilansem dwóch wygranych i dwóch porażek. W drużynie Dainiusa Adomaitisa, dobrze znanego w Polsce z kariery zawodniczej (dwukrotny mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław 2001 i 2002) i trenerskiej, mają zagrać zawodnicy z NBA - Jonas Valanciunas (Toronto Raptors) i Domantas Sabonis (Indiana Pacers) oraz z Euroligi m.in. Mantas Kalnietis, Mindaugas Kuzminskas i Jonas Maciulis.



Początek czwartkowego meczu Polska - Litwa w Ergo Arenie o godz. 19. Wcześniej kibice z trybun hali będą mogli obejrzeć na ekranie spotkanie piłkarskich reprezentacji Polski z Japonią, kończące rywalizację w grupie H mistrzostw świata w Rosji.





Skład reprezentacji Polski koszykarzy na mecze z Litwą i Kosowem (numer, imię i nazwisko, klub minionym sezonie, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty):



rozgrywający:



Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 34 lata 187 cm 177 1107 pkt

Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 lat 183 cm 19 39



rzucający:



Marcel Ponitka Asseco Gdynia 20 lat 192 cm 2 5

Mateusz Ponitka Iberostar Teneryfa 24 lata 197 cm 90 824



niscy skrzydłowi:



Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 28 lat 196 cm 36 136

Michał Sokołowski Rosa Radom 25 lata 196 cm 34 117

Adam Waczyński Unicaja Malaga 28 lat 199 cm 118 990



silni skrzydłowi:



Aaron Cel Polski Cukier Toruń 31 lat 203 cm 52 361

Tomasz Gielo Joventut Badalona 25 lat 206 cm 53 271



środkowi: