Łukasz Koszarek jeszcze nie wie, czy dalej będzie grał dla kadry

Łukasz Koszarek, który w reprezentacji rozegrał najwięcej spotkań spośród wszystkich graczy, może nie zagrać w kolejnych meczach kadry. - Drzwi nie są zamknięte, ale na najbliższym okienku reprezentacyjnym raczej nie będę – mówi eurosport.interia.pl rozgrywający reprezentacji Polski.

Koszykarz Stelmetu Enei BC Zielona Góra w kadrze zagrał już w 178 meczach, w których rzucił 1115 punktów. Niewykluczone, że przegrany mecz w Ergo Arenie z Litwą 61:79 był jego ostatnim oficjalnym spotkaniem z orzełkiem na piersi.

Eurosport.interia.pl: Walki i zaangażowania nie można było wam odmówić, ale doświadczenie było po stronie rywali i to było widać na parkiecie.

Łukasz Koszarek, koszykarz reprezentacji Polski: - Zabrakło nam także centymetrów pod koszem. Na pozycji numer cztery i pięć Litwini mają świetnych graczy, którzy bezbłędnie potrafili wykorzystać swoje atuty w polu trzech sekund.

Podkoszowy duet Domantas Sabonis-Jonas Valanciunas rzeczywiście bardzo ułatwiał grę Litwinom. Nie dość, że skutecznie bronili dostępu do własnego kosza przed niższymi graczami, to z drugiej strony sami kreowali grę.

- Inni litewscy koszykarze świetnie na tym korzystali. Mądrą taktykę obrali na to spotkanie i trzeba przyznać, że wykorzystywali to do bólu.

W trzeciej kwarcie Litwini odskoczyli na czternaście punktów, ale potrafiliście jeszcze zmniejszyć straty do czterech punktów. Ostatnia część meczu bezapelacyjnie należała jednak do rywali.

- Walczyliśmy. Graliśmy tyle, na ile mogliśmy. Żałować można jedynie kilku głupich spóźnień w obronie, stąd wzięła się tak duża przewaga rywali na koniec, która chyba nie odzwierciedla przebiegu całego meczu. W końcówce nie mogliśmy więc liczyć na łut szczęścia.

Czy spotkanie z Litwą było ostatni meczem Łukasza Koszarka w reprezentacji Polski przed własną publicznością?

- Jeszcze nie wiem. Być może, ale w sporcie nigdy nie można mówić nigdy.

Nie da pan się przekonać do zakończenia kwalifikacji do mistrzostw świata 2019?

- Drzwi nie są zamknięte, ale na najbliższym okienku reprezentacyjnym raczej nie będę, a później będziemy myśleć. W sporcie jeden dzień może wszystko zmienić.