Mike Taylor wybrał skład polskiej kadry na mecze z Litwą i Kosowem

Trener Mike Taylor wybrał szeroki skład reprezentacji Polski koszykarzy mecze kwalifikacyjne do mistrzostw świata z Litwą i Kosowem. W szerokim składzie kadry znaleźli się m.in. Adam Waczyński, A.J. Slaughter, którzy z powodu konfliktu Międzynarodowej Federacji Koszykówki z Euroligą nie mogli zagrać w poprzednich meczach.

Zdjęcie Mike Taylor /Newspix

- Ten szeroki skład jest ponownie oparty na naszym trzonie utalentowanych zawodników, ale widzimy też nowe nazwiska koszykarzy, którzy zagrali bardzo dobry sezon w Energa Basket Lidze i świetnie zaprezentowali się w rozszerzonej kadrze. Z tej grupy możemy stworzyć znakomity zespół, który będzie wyzwaniem dla Litwy i powalczy o nasze cele związane z kwalifikacjami do Mistrzostw Świata - mówi trener Mike Taylor.

Okienko reprezentacyjne rozpocznie się 21 czerwca. Biało-czerwoni podejmą Litwę w czwartek 28 czerwca o godz. 19.00 w Ergo Arenie. W niedzielę 1 lipca kadra zagra w Prisztinie z Kosowem.

Reprezentacja Polski jest obecnie na drugim miejscu w grupie C kwalifikacji do Mistrzostw Świata. To będzie już trzecie “okienko reprezentacyjne” w tym cyklu. W poprzednim Biało-Czerwoni pewnie pokonali Kosowo we Włocławku i musieli uznać wyższość Węgier na wyjeździe.

Do kolejnej fazy kwalifikacji awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy – wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. “Polska” grupa łączy się z grupą D, gdzie grają Włochy, Rumunia, Holandia i Chorwacja.

Szeroki skład reprezentacji Polski na mecze z Litwą i Kosowem: