Polacy trenują w Gdańsku bez Slaughtera i Łapety

14 koszykarzy rozpoczęło w czwartek w Gdańsku przygotowania do eliminacyjnych spotkań mistrzostw świata z Litwą (28 czerwca) i Kosowem (1 lipca). Wiadomo już, że w tych meczach nie zagrają Adam Łapeta i A.J. Slaughter. W nocy do kolegów dołączy Maciej Lampe.

Zdjęcie Polacy przygotowują się do meczów z Litwą i Kosowem /From Official Website

Na spotkania w Gdańsku i w kosowskiej Prisztinie trener Mike Taylor powołał 17 zawodników. W inauguracyjnych zajęciach, które rozpoczęły się godzinie 18 w małej hali Ergo Areny, ćwiczyło 14 koszykarzy.

Wiadomo już, że w tej fazie eliminacji zabraknie środkowego Adama Łapety i rozgrywającego A.J. Slaughtera. Ten pierwszy jest kontuzjowany, natomiast Slaughter, wbrew wcześniejszym ustaleniom, nie dotrze na zgrupowanie kadry. W Gdańsku nie pojawił się także Maciej Lampe.

„Maciek opuści tylko jeden trening. Wsiadł w Barcelonie do samolotu i w nocy dołączy do drużyny. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby w piątek o 11.30 wziął udział w kolejnych zajęciach” - powiedział PAP oficer prasowy reprezentacji Polski Michał Fałkowski.

Biało-czerwoni będę generalnie ćwiczyć raz dziennie, jedynie w poniedziałek Taylor zaplanował podwójną porcję zajęć.

„Treningi będą trochę dłuższe. Główny nacisk ma być położony na taktykę i przypomnienie sobie pewnych założeń. Dodatkowo rano i wieczorem przewidziano odprawy oraz analizy wideo. Dnia wolnego nie będzie, mamy natomiast w planie wspólne oglądanie w niedzielę meczu piłkarskich mistrzostw świata Polski z Kolumbią. Tradycyjnie dzień przed spotkaniem trener poda nazwiska 12 zawodników, którzy zagrają z Litwą” – dodał.

Litwini zapowiadają bardzo silny skład. Mają zagrać zawodnicy z NBA - Jonas Valanciunas (Toronto Raptors) i Domantas Sabonis (Indiana Pacers) oraz m.in. Mantas Kalnietis i Jonas Maciulis. Trenerem tej drużyny jest bardzo dobrze znany w Polsce Dainius Adomaitis.

W tabeli grupy C z kompletem czterech zwycięstw prowadzą najbliżsi rywale biało-czerwonych. Polska jest druga, trzecią pozycję zajmują Węgrzy (obie ekipy odniosły dwa zwycięstwa i poniosły dwie porażki), a stawkę zamyka Kosowo, które zanotowało cztery przegrane.

Do kolejnej fazy eliminacji awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. W drugim etapie będą cztery sześciozespołowe grupy – wyniki z poprzednich gier zostaną zaliczone. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 oraz w lutym 2019 roku. Do MŚ zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów). Turniej finałowy odbędzie się w 2019 roku w Chinach.