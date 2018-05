Trener kadry koszykarzy Taylor będzie jednocześnie prowadził niemiecki klub

Trener reprezentacji Polski koszykarzy Mike Taylor będzie łączył swoje obowiązki z pracą w drugoligowej niemieckiej drużynie Hamburg Towers - poinformował PZKosz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy na dwóch kółkach. Wideo Eurosport

Amerykański szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt. Siedzibą klubu jest Wilhelmsburg, mecze rozgrywane są w hali Edel-Optics.de Arena.

Reklama

"Trener Mike Taylor to profesjonalista, który lubi podejmować nowe wyzwania. Teraz będzie miał okazję łączyć pracę w reprezentacji Polski z obowiązkami klubowymi. Życzymy mu samych zwycięstw oraz jak najlepszych rezultatów z drużyną z Hamburga i czekamy na kolejne wygrane kadry w kwalifikacjach mistrzostw świata" - powiedział prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

Taylor prowadzi reprezentację Polski koszykarzy od 2014 roku. Od tego czasu kadra dwukrotnie zakwalifikowała się do mistrzostw Europy, za każdym razem zajmując pierwsze miejsce w grupie. W 2015 roku doszła do 1/8 finału EuroBasketu we Francji. Obecnie jest w trakcie kwalifikacji do mistrzostw świata, które w 2019 roku zostaną rozegrane w Chinach.

Szkoleniowiec już wcześniej pracował w Niemczech, w klubie BV Chemnitz 99, a także w ratiopharm Ulm (przez osiem sezonów), z którym awansował do Bundesligi. Ma także spore doświadczenie z pracy w amerykańskiej D-League w Rio Grande Valley Vipers oraz Maine Red Claws.

"Drużyna Hamburg Towers ma fantastyczny potencjał, z niecierpliwością czekam na nowe wyzwania. Będziemy ciężko pracować, aby stworzyć zespół, który może wejść do Bundesligi. W tym momencie będę jednak skupiał się na reprezentacji Polski, która na przełomie czerwca i lipca rozegra kolejne mecze kwalifikacyjne do mistrzostw świata. Wcześniej odbyły się odpowiednie rozmowy pomiędzy Polskim Związkiem Koszykówki a klubem z Hamburga. Nasz plan jest gotowy i krok po kroku będziemy go realizować" - zadeklarował Taylor.

Reprezentacja Polski 28 czerwca podejmie Litwę, a 1 lipca zagra na wyjeździe z Kosowem. Po wakacyjnej przerwie kolejne sprawdziany kadry zaplanowane są na wrzesień i listopad.