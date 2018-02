Węgry - Polska 64:57 w el. MŚ koszykarzy

Skomplikowała się sprawa awansu reprezentacja Polski koszykarzy na mistrzostwa świata w 2019 roku. "Biało-Czerwoni" w niezwykle ważnym meczu pierwszej rundy eliminacji przegrali w Szombathely z Węgrami 57:64. Kolejne spotkania w ramach kwalifikacji ludzie Mike'a Taylora rozegrają w czerwcu.

Zdjęcie Zawodnicy reprezentacji Polski Łukasz Koszarek (L) i Mateusz Ponitka / Tytus Żmijewski /PAP

To było starcie, które może mieć duży wpływ na udział reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w 2019 roku. Zgodnie z regulaminem FIBA awans do dalszej fazy kwalifikacji wywalczą po trzy najlepsze zespoły w grupie, ale wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. "Biało-Czerwonym" miejsce w drugiej części eliminacji może odebrać tylko kataklizm, lecz po wyraźnej porażce z Litwą nie mają jednak szans, aby przebić się do dalszej fazy z kompletem punktów.

Z Węgrami w ostatnich miesiącach graliśmy dwa razy i nie były to łatwe spotkania. Jeszcze przed EuroBasketem 2017 pokonaliśmy Madziarów w sparingu 74:64, zaś w listopadowym spotkaniu kwalifikacji 70:60, przegrywając do przerwy różnicą siedmiu punktów.

W Bydgoszczy w składzie rywali nie było Amerykanina z węgierskim paszportem Darrina Govensa, który w rewanżu sprawił naszej drużynie sporo problemów. Koszykarz miejscowego Falco KC Szombathely rozpoczął mecz jako rezerwowy i pojawił się na parkiecie w momencie, gdy nasz zespół prowadził 7:0.

Polacy nieźle rozpoczęli mecz w defensywie, nie pozwalając Madziarom zamienić ani jednego z siedmiu posiadań w ataku na punkty, sami byli przy tym skuteczni. Niestety wraz z upływem minut nasz zespół był nieskuteczny, popełniał przy tym sporo strat.

Pierwszy raz Węgrzy wyszli na prowadzenie 12:11 pod koniec pierwszej kwarty, a później po serii ośmiu punktów z rzędu doprowadzili do wyniku 20:14. W odpowiednim momencie w zdobywanie punktów włączył się jednak niewidoczny wcześniej Mateusz Ponitka. Skrzydłowy Iberostar Tenerifa CB popisał się kilkoma niezłymi wejściami pod kosz, trafił też rzut z dystansu. Po jego trójce prowadziliśmy 26:22, lecz znów mieliśmy problemy z obroną akcji typu pick and roll.

Łatwymi wejściami pod kosz rywale doprowadzili do remisu, na zakończenie pierwszej połowy trafiając trójkę przez ręce.

Silną stroną Węgrów były w pierwszej połowie punkty rezerwowych, w drugiej okazały się kluczem do wygranej gospodarzy. Z 64 punktów całego zespołu gracze wchodzący z ławki uzyskali aż 40, podczas gdy w naszej drużynie tylko 11 z 57.

Nieskuteczni w ataku Polacy pozwolili, aby grający często na pograniczu faulu rywale, z każdą minutą trzeciej kwarty budowali swoją przewagę. Oprócz Govensa nasz kosz dziurawił Zoltan Perl, a trener Mike Taylor musiał brać przerwy na żądanie.

Drugą przerwę na życzenie szkoleniowiec Polaków wykorzystał już w trzeciej kwarcie, gdy po trójce z narożnika boiska Benedeka Varadiego przegrywaliśmy 42:53.

Niestety w kolejnych minutach sposób gry naszej drużyny się nie zmienił. Polacy nadal byli nieskuteczni w ataku, nie wykorzystując kilku łatwych rzutów spod kosza i tylko dzięki umiejętnemu wymuszaniu fauli oraz rzutom wolnym zachowywali szansę na korzystny wynik w czwartej kwarcie.

Polacy mieli przewagę pod koszem, zbierając więcej rzutów na atakowanej tablicy niż Węgrzy, ale nie potrafili tego zamienić na punkty.

Jedyną dobrą informacją po meczu w Szombathely jest uzyskanie korzystnego wyniku w dwumeczu, ponieważ w Bydgoszczy wygraliśmy różnicą dziesięciu punktów.

W naszej drużynie z powodu konfliktu Międzynarodowej Federacji Koszykówki z Euroligą nie oglądaliśmy chwalonego za grę w Hiszpanii Adama Waczyńskiego oraz A.J. Slaughtera. W porównaniu do wcześniejszych spotkań z powodów zdrowotno-osobistych w lutowym okienku nie zagrał też Damian Kulig.



Kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata Polacy rozegrają z Litwą oraz Kosowem. Z liderem grupy C, który w poniedziałek bez większych kłopotów ograł Kosowo (106:50), zmierzymy się najprawdopodobniej w Trójmieście. Do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny z grupy.



W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy - wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. O wyjazd do Chin będziemy rywalizować z drużynami z grupy D, w której grają Włosi, Rumuni, Chorwaci oraz Holendrzy. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do mistrzostw świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).

Węgry - Polska 64:57 (12:14, 20:18, 24:12, 8:13)

Węgry: Zoltan Perl 16, Darrin Govens 15, David Vojvoda 11, Janos Ellingsfeld 7, Rosco Allen 5, Csaba Ferencz 3, Benedek Varadi 3, Akos Keller 2, Norbert Toth 2, Balint Horti 0, Szilard Benke 0.

Polska: Mateusz Ponitka 20, Karol Gruszecki 11, Przemysław Karnowski 6, Jakub Wojciechowski 6, Łukasz Koszarek 5, Tomasz Gielo 4, Przemysław Zamojski 2, Aaron Cel 2, Michał Sokołowski 1, Kamil Łączyński 0, Adam Hrycaniuk 0, Marcel Ponitka 0.

W drugim meczu grupy C:

Litwa - Kosowo 106:50 (28:19, 20:8, 26:12, 32:11)

tabela

M Z P kosze pkt

1. Litwa 4 4 0 360:241 9

2. Polska 4 2 2 272:261 6

3. Węgry 4 2 2 283:283 6

4. Kosowo 4 0 4 249:379 4