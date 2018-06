Wybrańcy Mike'a Taylora na mecze z Litwą i Kosowem

Trener reprezentacji Polski Mike Taylor ogłosił listę 17 koszykarzy, którzy rozpoczną przygotowania do meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw świata z Litwą i Kosowem. Do kadry wrócili Adam Waczyński i A.J. Slaughter, którzy z różnych powodów nie mogli grać w poprzednich okienkach.

Zdjęcie Mike Taylor /Newspix

Reprezentacja Polski rozpocznie treningi w Gdańsku już 21 czerwca. "Biało-Czerwoni" podejmą Litwę w czwartek 28 czerwca o godz. 19 w Ergo Arenie. W niedzielę 1 lipca kadra zagra w Prisztinie z Kosowem.

- Z dużą radością witamy w kadrze Adama Waczyńskiego i A.J. Slaughtera, którzy chcieli grać podczas poprzednich okienek, ale z różnych przyczyn nie mogli. To świetna wiadomość, że wracają teraz do reprezentacji. Zabraknie kluczowych w poprzednich meczach kadry podkoszowych, mam tu na myśli Damiana Kuliga i Przemysława Karnowskiego, ale w ich miejsce są inni zawodnicy, którzy oferują nam wiele opcji - wyjaśnił trener reprezentacji Polski Mike Taylor.

- Jesteśmy podekscytowani możliwością pracy z tą grupą zawodników, ponieważ chcemy zbudować świetny zespół, który będzie dobrze reprezentował Polskę. Zmierzymy się z dużym wyzwaniem, jakim będą mecze z Litwą oraz wyjazdowe z Kosowem - dodaje trener Taylor.

Wyzwaniem będzie szczególnie spotkanie z Litwinami, którzy zapowiadają bardzo silny skład, w tym z zawodnikami z NBA Jonasem Valanciunasem (Toronto Raptors) i Domantasem Sabonisem (Indiana Pacers).

Reprezentacja Polski jest obecnie na drugim miejscu w grupie C kwalifikacji do mistrzostw świata. W poprzednim okienku reprezentacyjnym biało-czerwoni pewnie pokonali Kosowo we Włocławku i przegrali z Węgrami na wyjeździe. Do kolejnej fazy kwalifikacji awansują po trzy najlepsze drużyny z grupy.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Litwą i Kosowem:

1. Aaron Cel - Polski Cukier Toruń

2. Tomasz Gielo - Divina Seguros Joventut (Hiszpania)

3. Karol Gruszecki - Polski Cukier Toruń

4. Adam Hrycaniuk - Stelmet Enea BC Zielona Góra

5. Łukasz Koszarek - Stelmet Enea BC Zielona Góra

6. Maciej Lampe - Qingdao Eagles (Chiny)

7. Adam Łapeta - BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski

8. Kamil Łączyński - Anwil Włocławek

9. Michał Michalak - Tecnyconta Saragossa (Hiszpania)

10. Dominik Olejniczak - Ole Miss (Stany Zjednoczone)

11. Marcel Ponitka - Asseco Gdynia

12. Mateusz Ponitka - Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

13. A.J. Slaughter - Asvel Lyon-Villeurbanne (Francja)

14. Michał Sokołowski - Rosa Radom

15. Adam Waczyński - Unicaja Malaga (Hiszpania)

16. Jakub Wojciechowski - Anwil Włocławek

17. Jarosław Zyskowski - Anwil Włocławek