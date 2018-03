Zmarł Henryk Wardach, były reprezentant Polski w koszykówce

Henryk Wardach, były reprezentant Polski w koszykówce, dwukrotny mistrz kraju (1985, 1986), zmarł w wieku 54 lat - poinformował klub Zagłębie Sosnowiec, z którym związany był przez dziewięć sezonów i wywalczył dwa złote medale.

W ekstraklasie rozegrał 17 sezonów, wystąpił w 557 meczach i zdobył 8160 punktów.



Był wicemistrzem Polski z 1995 r. z Nobilesem Włocławek i cztery razy wywalczył brąz (1981, 1984, 1991, 1992). W sezonie 1988/89 zdobywał średnio 27,9 pkt meczu. W reprezentacji zagrał w 55 spotkaniach i zdobył 301 pkt - podał Polski Związek Koszykówki.



- Zmagam się cały czas z tą wiadomością, choć wiedziałem o jego chorobie i razem z innymi kolegami z drużyny wspieraliśmy go. To był wyjątkowo zdolny zawodnik. Bez niego nie zdobylibyśmy tych wszystkich medali. Zaczynał jako skrzydłowy, grający na pozycji trzy w Zagłębiu, gdzie po raz pierwszy skrzyżowały się nasze drogi. Pamiętam taki mecz ze "Sborną", gdy Heniek walczył znakomicie pod koszami i rywale z drużyny ZSRR - Litwini, Ukraińcy i Rosjanie byli pełni podziwu dla jego siły - powiedział były reprezentant Polski, potem szkoleniowiec Dariusz Szczubiał, który przez rok był trenerem Henryka Wardacha, gdy ten powrócił do Pogoni Ruda Śląska z Włocławka.



Pierwsze kroki w koszykówce Wardach stawiał w klubie Gryf Słupsk. Później przez wiele lat był związany z Sosnowcem - grał w Zagłębiu i Victorii, a następnie Stalą Bobrek Bytom, Pogonią Ruda Śląska i przez dwa lata z Włocławkiem. Karierę zakończył w drugoligowej drużynie z Sosnowca w 2000 roku.

