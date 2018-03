Valencia zagrała na nosie Realowi w Eurolidze. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Valencia ma nikłe szanse na awans do fazy play-off Euroligi, ale wciąż może pokrzyżować plany innym zespołom. Tak było we wtorek. Spisywana na porażkę Valencia zdołała pokonać na własnym parkiecie Real Madryt 96:88. Swój zespół do zwycięstwa poprowadził zdobywca 17 punktów Bojan Dubljević. Mimo tej porażki Real jest niemal pewien startu w fazie play-off. Valencia zajmuje 13. miejsce.