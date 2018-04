Zwycięski powrót gwiazdy Realu Madryt Sergio Lulla. Wideo

Sergio Llull czekał na ten moment ponad 250 dni. Hiszpan w końcu wyleczył zerwane więzadła w kolanie i wystapił w trzecim meczu ćwierćfinału fazy play off Euroligi. To był dobry powrót. Lllull dołożył swoją cegiełkę do zwycięstwa Realu Madryt w starciu z Panathinaikosem (81-74). Obecnie Real prowadzi 2-1. Czwarty mecz zostanie rozegrany w piątek.